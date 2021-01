Ortsvorsteher Michael Richter im Interview: „Unser Dorfleben leidet sehr unter Corona“

Malz

Erst seit knapp drei Monaten ist Michael Richter ( SPD) Ortsvorsteher von Malz. Der 49-Jährige wurde Nachfolger der aus dem Amt geschiedenen bisherigen Ortsvorsteherin Sarah Hartmann, die sich beruflich veränderte und demnach den Posten abgab. Zusammen mit Peter Schlechtweg und Christopher Wilde versuchen die drei als Ortsbeirat die Wünsche und Bedürfnisse der restlichen 537 Einwohner umzusetzen.

Das Coronavirus hat die Welt auf den Kopf gestellt. Wie hat sich das Handeln und Wirken seitens des Ortsbeirates verändert?

Michael Richter: Natürlich hat sich durch Corona nahezu alles verändert. Wobei wir als Ortsbeirat versucht haben, so gut es ging dennoch weiter unsere Arbeit zu verrichten. Wir mussten im Vorjahr auch nur eine Ortsbeiratssitzung ausfallen lassen. Aber das Dorfleben hat sehr gelitten durch Corona, nahezu alle Feste konnten nicht stattfinden. Gerade für kleinere Ort sind solche Veranstaltungen sehr wichtig. Aber es werden auch wieder andere Zeiten kommen und da freuen wir uns schon sehr darauf.

Welche Projekte oder Maßnahmen konnten 2020 umgesetzt werden?

Das war leider ein eher dürftiges Jahr aus Malzer Sicht, größere Projekte oder Baumaßnahmen gab es keine bei uns im Ort. Was aber gemacht wurde waren kleinere Aktivitäten, so wurde zum Beispiel der Radweg nach Neuholland instandgesetzt. Dort waren einige Wurzeln durchgeschlagen und demnach musste der Weg auch ausgebessert werden. Nun ist er wieder gut befahrbar.

Welche Anliegen sollen 2021 realisiert werden?

Konkrete Maßnahmen sind für dieses Jahr keine vorgesehen. Es gibt aber immer wieder Anliegen seitens der Bürger und Bürgerinnen, die kurzfristig auftreten. Was aber weiterhin sehr positiv zu erwähnen ist bei uns im Ort ist die Bereitschaft der Einwohner, sich am Bürgerhaushalt der Stadt Oranienburg zu beteiligen. Da sind unsere Einwohner sehr aktiv.

Welche Ereignisse aus dem Jahr 2020 blieben Ihnen besonders in Erinnerung?

Natürlich fallen mir da die vielen abgesagten Veranstaltungen ein, was unglaublich schade war. Diese Feste sind für unseren Ort immer ein Highlight gewesen. Zudem ist natürlich meine Wahl zum Ortsvorsteher ein besonderes Ereignis gewesen, was schlussendlich eher durch einen Zufall zustande kam. Sarah Hartmann hat gute Arbeit geleistet und wäre sie nicht aus persönlichen Gründen aus dem Amt geschieden, wäre ich kein Ortsvorsteher geworden.

Welche Wünsche haben Sie für 2021?

Am 4. September wollen wir unser Dorffest ausrichten. Wenn dies stattfinden könnte, wäre es super. Langfristig gedacht wünsche ich mir eine Erneuerung der Gehwege in der Malzer Dorfstraße. Die sind absolut in die Jahre gekommen und müssen dringend saniert werden. Allerdings wird es da 2021 keine Sanierungsarbeiten geben, das ist jetzt schon klar. Ansonsten wünsche ich mir natürlich, wie wahrscheinlich alle, ein baldiges Ende der Pandemie und ein Leben nach Corona.

Von Knut Hagedorn