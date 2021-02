Ortsvorsteher Olaf Bendin im Interview: „Die sozialen Kontakte sind deutlich weniger geworden“

Germendorf

Seit vielen Jahren ist Olaf Bendin (SPD) Ortsvorsteher des Oranienburger Ortsteiles Germendorf. Zusammen mit seinen Mitstreitern Stefan Krüger, Heino Sandig, Matthias Teile und Dietmar Wackrow (CDU) versucht Olaf Bendin als Ortsbeirat die Sorgen, Nöten und Bedürfnisse der knapp 2000 Einwohner umzusetzen. Dabei gilt Olaf Bendin durchaus auch als streitbarer Geist, der sich auch nicht vor hitzigen Debatten scheut.

Das Coronavirus hat die Welt auf den Kopf gestellt. Wie hat sich das Handeln und Wirken seitens des Ortsbeirates verändert?

Anzeige

Olaf Bendin: Ohne Frage haben Corona und seine Auswirkungen vieles verändert. Die sozialen Kontakte sind deutlich weniger geworden, vieles was vorher als selbstverständlich angesehen wurde, war plötzlich nicht mehr möglich. Was mich sehr geschmerzt hat, war, dass wir im Vorjahr coronabedingt keine Weihnachtsmänner in der Schule und der Kita verteilen konnten. Das war immer ein toller Termin mit vielen strahlenden Kinderaugen, den wir Jahr für Jahr mit sehr viel Freude wahrgenommen haben. Ansonsten haben wir trotz aller Einschränkungen unter der Einhaltung der vorgegebenen gängigen Hygiene- und Abstandsregelungen alle Ortsbeiratssitzungen durchgeführt und sind immer im engen Kontakt zu den unseren Bürgern. Der wird auch nicht abreißen.

Welche Projekte oder Maßnahmen konnten 2020 umgesetzt werden?

Im Vorjahr ist nicht ganz so viel umgesetzt worden. Das einzige Projekt, was im Vorjahr weiter angeschoben wurde, war der kombinierte Geh- und Radweg in der Germendorfer Dorfstraße. Des Weiteren gab es Bauvorplanungen für den Spielplatz gegenüber der Turnhalle.

Welche Anliegen sollen 2021 realisiert werden?

Da steht natürlich ganz oben auf der Agenda der eben schon erwähnte Geh- und Radweg in der Germendorfer Dorfstraße. Wir hoffen, dass die Baumaßnahmen da im Jahr 2021 vorangehen. Zudem soll seit zwei Jahren eine Ampelanlage am Globusbaumarkt entstehen, die meiner Meinung nach auch dringend erforderlich ist. Leider passiert da seit geraumer Zeit nicht viel, irgendwie schiebt jeder die Verantwortung von sich weg und man sieht keinerlei Fortschritt, was schon sehr ärgerlich ist. Da wünsche ich mir eine baldige Umsetzung, denn diese Kreuzung ist sehr gefährlich und ein Unfallschwerpunkt, nicht nur für Kinder und Radfahrer. Hier besteht absolut Handlungsbedarf.

Welche Ereignisse aus dem Jahr 2020 blieben Ihnen besonders in Erinnerung?

Was mir da natürlich sofort einfällt – ich bin im vergangenen Jahr zum mittlerweile vierten Mal Opa geworden, das hat mich natürlich sehr bewegt und berührt. Das sind einfach Momente, die man nicht vergisst und die einen ans Herz gehen.

Welche Wünsche haben Sie für 2021?

Ich würde mich freuen wenn wieder ein stückweit Normalität zurückkehrt in unser alltägliches Leben. Da hoffe ich natürlich das wir die Coronapandemie in den Griff bekommen, natürlich auch um die sozialen Kontakte wieder neu zu beleben. Denn davon lebt auch eine Gemeinschaft.

Von Knut Hagedorn