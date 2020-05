Ortsvorsteher im Gespräch: Das sagt Jens Pamperin aus Friedrichsthal

Friedrichsthal

Zwei Wochen lang kümmerte sich die MAZ um die Oranienburger Ortsteile. Zum Abschluss haben die Ortsvorsteher das Wort und beantworten drei Fragen: 1. Wie hat sich das politische Handeln und Wirken inmitten der Corona-Pandemie verändert? 2. Was sind die dringlichsten Aufgaben für den Ort? 3. Wo ist ihr Lieblingsplatz in der Gemeinde?

Heute im Gespräch: Jens Pamperin aus Friedrichsthal.

1. Der Alltag hat sich komplett verändert, das Dorfleben steht momentan nahezu still. Aktuell muss man viel über das Telefon erledigen, zudem alle möglichen digitalen Wege nutzen, was wir auch selbstverständlich tun. Aber der direkte Kontakt zum Bürger fehlt natürlich, was sehr schade ist, aber nicht anders umsetzbar ist. Unsere letzte geplante Ortsbeiratssitzung ist ausgefallen, wir hoffen aber im Mai eine durchführen zu können, dann natürlich unter den vorgegeben Abstandsregeln und unter Umsetzung aller hygienischen Vorschriften. Aber für alle Bewohner im Dorf ist es natürlich keine einfache Situation, aber wir machen das Beste daraus.

2. Für unseren Ortsteil ist die Fertigstellung der neuen Grundschule natürlich enorm wichtig. Geplant war ursprünglich eine Fertigstellung im September 2021, da allerdings noch keine Baugenehmigung vorliegt, wird dieser Termin meiner Meinung nach schwer zu halten sein. Im Zuge des Neubaus der Grundschule streben wir auch ein neues Vereinsheim für unsere Fußballer vom SV Friedrichsthal an. Denn bisher ist geplant, das bisherige Vereinshaus als einziges Gebäude auf dem neuen Schulgelände zu belassen, für uns keine zufriedenstellende Situation. Da sind wir aber mit der Stadt Oranienburg in guten Gesprächen und hoffen da über Fördergelder dies realisieren zu können. Weiterhin ist der geplante Neubau einer Feuerwehrwache im Ort ein wichtiger Punkt, wobei dahingehend ein passender Standort noch nicht abschließend feststeht. Auch der Erhalt des Gebäudes, in dem unser Kulturverein beheimatet ist, liegt uns sehr am Herzen. Zudem sind wir weiterhin sehr daran interessiert, Wohnraum für unsere Feuerwehrleute zu schaffen. Vor allem das jetzige Schulgebäude ist da natürlich sehr interessant und wir hoffen nach Fertigstellung der neuen Grundschule, dass wir dann Wohnraum im dann ehemaligen Grundschulgebäude nutzen können. Auch da sind wir in guten Gesprächen und sind da guter Dinge.

3. Da muss ich nicht lange überlegen, ganz klar der Grabowsee. Schon als Kind war ich sehr oft dort und auch heutzutage zieht es mich immer wieder an den Grabowsee. Dort zu sein bedeutet für mich Natur pur. Es ist absolut idyllisch und man kann die Ruhe genießen, wobei es am Wochenende schon deutlich voller geworden ist als noch in früheren Jahren. Auch die ehemalige Lungenheilstätte ist sehr spannend, die Gebäude haben viel Geschichte und sind sehr imposant.

Von Knut Hagedorn