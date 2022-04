Der Förderverein der Ortsfeuerwehr organisierte das Osterfeuer in Germendorf. Die Flamme wurde während einer Andacht in der Kirche entzündet. Und abends feierte die Band „Hot Cantina“ ihre Bühnenpremiere.

Osterfeuer in Germendorf: Pfarrer verkündet die Osterbotschaft auf der Festwiese

Germendorf - Osterfeuer in Germendorf: Pfarrer verkündet die Osterbotschaft auf der Festwiese

Germendorf - Osterfeuer in Germendorf: Pfarrer verkündet die Osterbotschaft auf der Festwiese