Oranienburg

Der traditionell am Ostersonntag stattfindende Spaziergang im Schlosspark fällt in diesem Jahr zwar aus – das hindert eine Osterhäsin aber nicht daran, in Oranienburgs größtem Garten spazieren zu gehen. Denn wenn 2020 auf Grund der Corona-Pandemie schon keine Besucher zum Familienausflug samt Eier suchen kommen, erkundet sie den Park eben einmal in aller Ruhe, kann sich stundenlang an Tausenden bunten Blüten erfreuen und gleich nach neuen geeigneten Verstecken für das nächste Jahr Ausschau halten.

Mit Mundschutz unterwegs

Der aktuellen Situation angemessen trägt die Osterhäsin einen Mundschutz – aus Solidarität mit uns Menschen und für den Fall, dass doch einmal jemand in ihre Nähe kommt. Ein Fotograf wie Hafenmeister Thomas Ahrens zum Beispiel, am Schlosshafen regelmäßig nach dem Rechten sieht. Die Osterhäsin, sagt er, lasse alle recht herzlich grüßen und „Frohe Ostern“ wünschen.

Von MAZonline