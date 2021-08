Paar aus Birkenwerder feiert Feuerwehr- und Bikerhochzeit zugleich

Birkenwerder

Feuerwehr- und Bikerhochzeit gleichermaßen wurde am Sonnabend in Oranienburg gefeiert. Karin und Daniel Wegemann aus Birkenwerder gaben sich im Standesamt des Oranienburger Schlosses das Ja-Wort – mit viel Tatütata und Motorengebrumm.

Während der Trauung im Standesamt. Die offiziellen Hochzeitsfotos wurden übrigens im Briesewald geschossen. Quelle: privat

Die beiden hatten sich bereits 2004 auf der Arbeit kennengelernt – im Hamburger Bahnhof in Berlin, dem Museum für Gegenwart. Sie betreute den Informationsstand, er hatte als Aufsichtskraft ein Auge auf die zeitgenössische Kunst. Die Arbeitskollegen freundeten sich an und hielten sogar Kontakt, als er drei Jahre in Schleswig-Holstein lebte. Nach seiner Rückkehr verabredeten sich die beiden im Gesundbrunnencenter – und es hat sofort gefunkt. Seit 2018 zogen sie in Birkenwerder zusammen. Seinen Heiratsantrag hatte Daniel Wegemann zu einer Überraschung gemacht. Am Herrentag 2020 machte der 39-jährige Bräutigam zusammen mit fast einem Dutzend Freunden Station im „Weissen Hirsch“ in Borgsdorf, wo sie arbeitete. „Plötzlich kam er mit einer Rose um die Ecke“, sagt Karin Wegemann, die damals gerade Raucherpause machte. Erst sei sie perplex gewesen, dann aber hat die 35-Jährige ganz schnell „Ja“ gesagt. Das wurde von der mitgebrachten Verstärkung dokumentiert, musikalisch begleitet und natürlich mit einem Sektchen begossen.

Natürlich wurde das Brautpaar auch vor traditionelle Aufgaben gestellt. Quelle: privat

Dass am Ende eine Feuerwehr- und Bikerhochzeit daraus wurde, hatten beide nicht geplant, nur ein wenig geahnt. „Wie das dann ablief, war eine gelungene Überraschung“, sagt Daniel Wegemann. Mit vier Fahrzeugen seien die Kameradinnen und Kameraden vor dem Schloss vorgefahren, ebenso zahlreiche Biker der „Z-Crew“ aus Berlin. Mit Schlauchbrücke und Tatütata seien sie und ihre Gäste nach der Trauung empfangen worden. Die Feuerwehr ist für beide eine Heimat: Daniel Wegemann ist seit 26 Jahren Mitglied, seine Frau gehört seit Anfang Juni in Birkenwerder dazu. In Germendorf, wo sie ihre Jugend verbrachte, war sie in die Jugendfeuerwehr eingetreten und bis zu ihrem Umzug nach Berlin auch in der aktiven Truppe geblieben. Die nötigen Lehrgänge hat sie also bereits absolviert. Ihre Hochzeit beschreibt die Braut als „wunder-wunderschönen Tag“, an dem nichts hätte anders laufen sollen und der immer in Erinnerung bleiben werde.

Feuerwehrhochzeit von Karin und Daniel Wegemann aus Birkenwerder. Quelle: privat

Diese Woche verbringen die Frischvermählten mit einem Kurzurlaub in der Sächsischen Schweiz. Der von ihr mit in die Ehe gebrachte Sohn Leon (15) wird währenddessen zu Hause die beiden Hunde betreuen. Gefahren wird übrigens mit dem Auto, auch wenn Daniel seiner Frau sein Zweitmotorrad geschenkt hat.

Erinnerungsfoto mit allen Beteiligten. Quelle: privat

Von Helge Treichel