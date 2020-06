Pandemiefolgen bei der OVG: Keine Buslinie 823 im Coronajahr

Oberhavel

Im wahrsten Sinne bewegte Wochen liegen hinter der Oberhavel Verkehrsgesellschaft ( OVG). Im Großen und Ganzen sei das Unternehmen gut durch die Coronakrise gekommen, sagt dessen Geschäftsführer Holger Winter. Obgleich habe die Pandemie natürlich gravierende Auswirkungen auf das Verkehrsunternehmen. Dies betrifft in erster Linie Einnahmeverluste in Größenordnungen. „Im Moment reden wir von einer sechsstelligen Summe“, sagt Winter, der mit wirtschaftlichen Auswirkungen auch in den nächsten zwei Jahren rechnet.

Neben finanziellen Einbußen aufgrund verringerter Fahrgeldeinnahmen sorgte Corona bei der OVG auch für interne Umstrukturierungen. Der Werkstattbetrieb wurde auf ein Schichtsystem umgestellt, Mitarbeiter hätten ihre Arbeit nach Möglichkeit im Homeoffice ausgeübt. Auch bei der OVG habe man in etlichen Bereichen mit Telefonkonferenzen gearbeitet. „Das war für uns eine neue Erfahrung, die aber bislang gut funktioniert hat“, begrüßt Holger Winter diese Möglichkeit. Er blicke gern auch mal über den Tellerrand, verrät er. „Ich schaue schon, was machen andere Branchen, was können wir für uns übernehmen, um Arbeitsprozesse anzupassen und auch zu erleichtern.“

Von Corona-Erkrankungen seien seine Mitarbeiter glücklicherweise verschont geblieben. Durchaus beachtlich, bedenkt man, dass insbesondere die Busfahrer der OVG-Linien in regelmäßigem Kundenkontakt stehen. Ausgezahlt hat sich dabei sicher die schnelle Reaktion der Verkehrsgesellschaft bereits im frühen Stadium des Pandemiebeginns. Zeitnah war der Zustieg für die Fahrgäste nur noch im hinteren Bereich der Busse umgesetzt, der Fahrerbereich für engen Kundenkontakt abgetrennt und der Fahrscheinverkauf bei den Fahrern im Bus ausgesetzt worden. „Es gab einen Quarantänefall, der aus einer Kontaktperson im familiären Bereich herrührte“, blickt Winter zurück, spricht aber von „nur einzelnen Flackerlichtern“.

Inzwischen hat sich Lage für die OVG auf den von ihr betriebenen Linien seit einigen Wochen wieder normalisiert. Fahrscheine können wieder in den Bussen erworben werden. „Das wurde zuvor heiß diskutiert. Es gab in diesem Punkt jedoch eine sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat“ so Winter. Auch der Zustieg über die Bustür beim Fahrer ist wieder möglich. Während der ersten Lockerungsmaßnahmen „lag das Aufkommen unserer Fahrgäste bei etwa 30 Prozent der normalen Zahlen“, sagt Winter. Inzwischen, schätzt er, sei man bei etwa 50 Prozent der normalen Fahrgastzahlen. „Die Busse füllen sich langsam wieder. Gleichzeitig schauen wir stetig, wo die Kurve hingeht, ob und wie wir unsere Maßnahmen aufrecht erhalten oder anpassen müssen.“ Aktuell gebe es jedoch keine Anzeichen, dass der Fahrplan wieder ausgedünnt werden muss. „Wir fahren derzeit ganz normal, können das auch vollumfänglich leisten“, so der OVG-Geschäftsführer. Dies liege auch am „erfreulich niedrigen Krankenstand“, sagt er. Das sei insofern bemerkenswert, dass aufgrund eines höheren Anteils älterer Busfahrer etliche der Mitarbeiter zu Risikogruppen zählen. Davon abgesehen „sind wir zur Verstärkung unseres Teams ständig auf der Suche nach neuen Kollegen, gern auch Quereinsteigern, die sich als Busfahrer ausbilden lassen wollen. Der Job ist krisenfest und wir haben immer Bedarf an Leuten aus der Region“, hofft er auch auf Initiativbewerbungen.

Beim Ausblick auf die nächsten Wochen und Monate beschäftigen Holger Winter zwei Themen ganz besonders. So behält er die Weiterentwicklung des Schulbetriebs, auch nach den Sommerferien, ständig im Blick. „Offenbar gibt es mehrere Varianten, die dabei in Erwägung gezogen werden. Ich kann an die Entscheidungsträger nur appellieren, den öffentlichen Personennahverkehr mit in den Blick zu nehmen und sich für die Variante eines tageweisen Schulbetriebs zu entscheiden. Ein Schulbusbetrieb für Unterricht im Schichtsystem ist für uns in Oberhavel schlichtweg nicht umsetzbar“, mahnt er.

Bereits geklärt ist hingegen offenbar die Einstellung der Buslinie 823 für 2020. Die Tourismus-Linie, die erst vergangenes Jahr nach langem Vorlauf umgesetzt worden war und Oranienburg, Schwante und Kremmen, am Tierpark Germendorf und dem Spargelhof Kremmen vorbei, miteinander verbindet, sollte ursprünglich zum Osterfest wieder in Betrieb gehen. Aufgrund der Coronakrise war der Auftakt ausgesetzt worden, berichtet Winter. Nun folgt das gänzliche Aus.

Da die Corona-Auswirkungen gegenwärtig noch nicht abgeschätzt werden können, werde der Betrieb der Linie 823 in Abstimmung mit den drei beteiligten Kommunen für dieses Jahr ausgesetzt, sagte Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys (BfO) dazu am Donnerstag auf MAZ-Nachfrage. Die Kommunen Oberkrämer, Kremmen und Oranienburg finanzieren die Tourismuslinie gemeinsam mit Unternehmen, deren Firmen sich an der Strecke befinden.

Für Torsten Eichholz kommt diese Nachricht überraschend: „Dazu liegen mir bislang keine Informationen vor“, sagte der Chef des Germendorfer Tierparks. Er hatte erst am Pfingstwochenende mit einem Verkehrschaos rund um den Tierpark zu kämpfen ( MAZ berichtete). Die Rechnung für den Busbetrieb habe er in diesem Jahr bereits bezahlt, berichtet er. „Dass die Linie wieder aufgenommen wird, ist für uns wünschenswert. Wäre der Bus am vergangenen Wochenende gefahren, hätte man das große Chaos sicher verhindern können“, meint er. Für das Jahr 2020 gibt es jedoch offenbar keine Hoffnung, dass Besucher von Tierpark, Spargelhof oder Scheunenviertel diese Ziele per Bus erreichen können.

