Oranienburg

Die vergessene Kandidatin auf einem Stimmzettel und der Umgang mit dem Fehler bringt die Fraktionen der Stadt Oranienburg auf die Palme. Bündnis90/Die Grünen, Die Linke, CDU, SPD und Antje Wendt (FWO) haben eine Dringlichkeitssitzung des Hauptausschusses zum Thema „Vorbereitung der Kommunalwahl“ beantragt. Dem Antrag wurde entsprochen, wie Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) am Mittwoch mitteilte. Die Sitzung des Hauptausschusses findet am Montag, 20. Mai 2019, 16 Uhr, in der Orangerie im Schlosspark statt.

Von MAZonline