„Paramitos“ Oranienburg unterstützt den Gnadenhof Wensickendorf: Einkaufen und Gutes tun!

Oranienburg

Die Weihnachtszeit rückt unaufhaltsam näher – und mit ihr auch die Zeit der Geschenke. Wer jetzt noch nicht alles für seine Liebsten zusammenhat, dem sei das Geschäft „Paramitos“ auf dem Bötzower Platz in Oranienburg empfohlen. In der „Männerhöhle“, wie Inhaber Michael Fleischmann seinen Laden liebevoll nennt, werden trotzdem nicht nur die Herren der Schöpfung glücklich. Von Outdoor-Artikeln über Messer und Äxte bis zum „Oburg“-Gin, Likör, Schokolade und kleinen Geschenkartikeln findet man dort alles, was das Herz begehrt.

Spenden an den Gnadenhof: Die haben es wirklich verdient“

Seit rund zwei Wochen kann man mit einem Einkauf im „Paramitos“ sogar noch etwas Gutes tun. „Wer bei uns einkauft und seine Waren mit Ec-Karte bezahlt, kann gleichzeitig eine Spende für den Gnadenhof und Wildtierrettung e.V. in Wensickendorf abgeben“, erklärt Michael Fleischmann. Alles habe mit einem neuen Kartenterminal angefangen.

Lesen Sie auch Oranienburgs „Männerhöhle“: Im „Paramitos“ schlagen die Herzen höher

„Das besitzt eine Trinkgeldfunktion, wie sie eigentlich für die Gastronomie gedacht ist.“ Diese sei dann nach Absprache mit dem Steuerberater in eine Spendenfunktion umgewandelt worden. „Dann haben wir überlegt, welche Institution damit unterstützt werden könnte“, berichtet er. Die Wahl fiel auf die Ehrenamtlichen aus Wensickendorf. „Die haben es wirklich verdient“, befindet der Geschäftsführer. „Sie machen so eine tolle Arbeit und tolle Projekte und sind von der Coronakrise eh schon gebeutelt.“ Zudem sei der Verein bei seiner Arbeit generell auf Spenden angewiesen.

Das „Paramitos“ findet man auf dem Bötzower Platz in Oranienburg. Quelle: Enrico Kugler

Der Zuspruch der Kunden zur Aktion sei sehr gut, freut sich Michael Fleischmann. Die Spender können wählen, ob sie fünf, zehn oder 15 Prozent ihres Warenwertes bei Zahlung per Karte spenden wollen.

„Aber auch ein frei gewählter Betrag ist möglich.“ Wer im Dezember für einen Wert von 50 Euro im „Paramitos“ einkauft, bekommt zudem einen Warengutschein im Wert von acht Euro, einlösbar ab dem 1. Januar 2022.

Von Stefanie Fechner