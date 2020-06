In der Park-Kita in Oranienburg hatten in der vergangenen Woche einige Kinder und Mitarbeitende grippale Symptome wie Husten, Schnupfen und Fieber gezeigt. Für die Erkrankten und weitere Kontaktpersonen hatte das Gesundheitsamt deshalb eine Reihentestung veranlasst. Nun liegen erste Ergebnisse vor.