Personalkarussell in Oranienburg: Vom Bürgermeister-Referenten zu den Stadtwerken

Diese Personalie sorgt in der Kreisstadt für Erstaunen: Nachdem sich Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke Anfang Juni von seinem persönlichen Referenten und Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit im Rathaus, Gilbert Collé, getrennt hatte, besetzt dieser nun seit 1. August bei den Stadtwerken die Stelle als Referent für Kommunales. Warum der gebürtige Berliner, der die Position im Rathaus zuvor seit 1. Februar 2018 besetzt hatte, geschasst wurde, darüber hüllt man sich seitens der Verwaltung bis heute in Schweigen, erklärte lediglich, interne Personalangelegenheiten nicht öffentlich zu kommentieren.

Arbeitsverhältnis mit der Stadt Oranienburg besteht weiterhin

Nach MAZ-Informationen sei unter anderem Unzufriedenheit mit der Arbeit des Referenten ein Grund für die Trennung gewesen, die offenbar jedoch nicht in einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses resultierte. Vielmehr taucht der 47-Jährige nun als Referent bei den Oranienburger Stadtwerken wieder auf. „Er wird dort mit wichtigen Themen betraut, so zum Beispiel dem Aufbau des öffentlichen W-Lan in Oranienburg“, erklärte sein Nachfolger und Stadtsprecher Ralph Kotsch auf MAZ-Nachfrage. Das Arbeitsverhältnis mit der Stadt Oranienburg bleibe demnach weiterhin bestehen. Warum dies der Fall ist, erklärte die Stadt indes nicht. Die Stelle als Referent für Kommunalangelegenheiten bei den Stadtwerken sei nicht eigens für Collé neu geschaffen worden, erläutert Kotsch, der zudem darauf hinwies, dass der Personalrat der Stadtverwaltung der Entscheidung zugestimmt habe.

Kein Kommentar seitens der Holding

Seitens der Oranienburg Holding, der die Stadtwerke als Tochtergesellschaft unterstellt sind, wollte man sich auf MAZ-Anfrage nicht zu der Personalie äußern und verwies dazu an die Stadt. „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Personalangelegenheiten grundsätzlich nicht kommentieren“, erklärte Holdingsprecherin Susann Cersovsky.

Ärger über intransparente Kommunikationspolitik

Auf Unverständnis und gar Ärger stößt die Informationspolitik des Bürgermeisters zu der nun vorgenommenen Personalentscheidung fraktionsübergreifend bei den Oranienburger Stadtverordneten. Ralph Bujok, Fraktionsvorsitzender der Linken, erklärt unumwunden, sich vor allem über die mangelhafte Kommunikation „sehr zu ärgern. Ich bin enttäuscht, dass die Fraktionen nicht darüber informiert wurden, dass das bestehende Arbeitsverhältnis mit dem Referenten in einer städtischen Gesellschaft fortgesetzt wird“. Brisant sei dies vor allem, da der Bürgermeister im Zuge seiner Information an die Fraktionen vor einigen Wochen, Collé nicht mehr als Referent beschäftigen zu wollen, auf die Frage, ob vorgesehen sei, ihn weiter zu beschäftigen, „keine Antwort in diese Richtung getätigt wurde“, so Bujok. Von der nun erfolgten Entscheidung fühle er sich daher „völlig überfahren“.

Kein Auffangbecken für vergeigte Personalpolitik

Deutlicher wird der CDU-Abgeordnete Christian Howe. Er sei irritiert von diesem Personal-Karussell zwischen der Stabsstelle des Bürgermeisters und der Stadtgesellschaft. „Langsam platzt auch mir die Hutschnur“, sagt er, „unsere Stadtgesellschaften sind nicht das Auffangbecken für die vergeigte Personalpolitik des Bürgermeisters.“ Wenn der Eindruck entstehe, dass auf dem Rücken der Gesellschaften eben dies – eine verfehlte Personalpolitik – ausgebügelt werden solle, sehe er auch den Aufsichtsrat der Oranienburger Holding in der Pflicht, zu reagieren. „Die Frage ist, brauchen wir diese Stelle überhaupt? Es kann nicht sein, dass der Bürgermeister ein Problem loswerden will und das dann auf diese Weise versucht, zu lösen.“ Insbesondere unter dem Eindruck der letzten Wochen und Monate, in denen die Holding im Fokus der Öffentlichkeit stand und jede Entscheidung mit Argusaugen betrachtet wird.

Schnelle Antworten, um unnötige Spekulationen zu vermeiden

„Eine Menge Fragen, die da zu beantworten sind“, hat auch der Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann ( SPD). Alexander Laesicke müsse diese „schnell beantworten, damit nicht jeder Tag, der ins Land geht, neue Spekulationen nährt“. Seit einiger Zeit würde immer wieder über Personalangelegenheiten gesprochen werden müssen. „Dem Bürgermeister scheint da ein glückliches Händchen nicht hold zu sein“, so Blettermann. „Grundsätzlich darf auf keinen Fall der Eindruck entstehen, dass die Stadtgesellschaften als Rangierbahnhof für Mitarbeiter herhalten müssen, die in der Stadtverwaltung nicht untergebracht werden können“, fordert er klipp und klar.

