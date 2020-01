Oberhavel

Zum Ehrenamtsempfang des Landes Brandenburg am kommenden Sonnabend sind auch zwei Personen aus Oberhavel eingeladen, um dort ausgezeichnet zu werden. Auf Einladung von Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke ( SPD) und Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) findet im Brandenburg-Saal der Staatskanzlei in Potsdam eine Feierstunde statt. Rund 100 verdiente freiwillig Engagierte aus ganz Brandenburg sind dazu eingeladen.

Peter Kallabis aus Oranienburg ist mit dabei. Er ist Mitglied im „Team Oberhavel und langjähriger Organisator des Sachsenhausen-Gedenklaufes in Oranienburg unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Dietmar Woidke.

Matthias Mehlhorn aus Oberkrämer ist langjähriges und sehr engagiertes Mitglied des Einsatznachsorgeteams des Landes Brandenburg. Er habe sich dabei vor allem für die Implementierung eines solchen Teams verdient gemacht, so heißt es aus der Potsdamer Staatskanzlei. In seiner hauptamtlichen Funktion als Führungskräftetrainer bekomme er ständig Rückmeldungen zu den Schwierigkeiten im Umgang mit traumatisierenden Ereignissen von Betroffenen und Führungskräften. Diese Informationen nutze er ständig zur Verbesserung der Qualität der Arbeit des Einsatznachsorgeteams. Er habe mehrfach Weiterbildungen für die Angehörigen des Einsatznachsorgeteams organisiert und selbst durchgeführt. In der Begründung heißt es weiter: „Sein Engagement in einem Ehrenamt, das vollständig in der Freizeit abgeleistet wird, muss als herausragend bezeichnet werden.“

Von MAZonline