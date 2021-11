Pfandsystem in Oranienburg: Auf einem Weg nur noch (Mehr)weg

Oranienburg

Man stelle sich folgendes vor: Man bestellt sich am Bahnhof einen Kaffee, bekommt diesen in einem Mehrwegbecher. Auf dem Weg zum Schlosspark nimmt man sich was zu Essen mit und das in der Mehrwegschale, gibt dort seinen Becher gleichzeitig wieder ab. Beim Besuch im Schlosspark gibt man seine Schale ab, nimmt wieder was zu trinken mit im Becher für den Rückweg und gibt diesen schlussendlich am Bahnhof wieder ab. Quasi mit einem Geschirr die Stadt erleben und erkunden.

Caritas-Werkstätten steigen in Pfandsystem ein

Genau diesen Gedanken möchte die Stadt Oranienburg aufnehmen und so besuchte Bürgermeister Alexander Laesicke am Donnerstag zusammen mit Turm-Geschäftsführer Kay Duberow und Tko-Betriebsleiterin Franziska Winter die Caritas-Werkstätten in Oranienburg. „Wir sind seit August dieses Jahres mit den Produkten Rebowl und Recup in das Pfandsystem für Mehrweggeschirr eingestiegen und die Nachfrage ist schon jetzt sehr erfreulich“, berichtet Werkstattleiter Christoph Lau. „Solche Systeme leben vor allem von der Verbreitung. Wenn die Stadt sich mit ihren Veranstaltungen und Institutionen daran beteiligen würden, wäre es für uns ein großer Multiplikationsfaktor“, so Lau weiter.

Die Caritas-Werkstätten nutzen seit August nur noch Mehrweggeschirr. Quelle: Knut Hagedorn

Beim Oranienburger Bürgermeister stößt man mit solchen Ideen auf offene Ohren. „Plastikgeschirr ist ein Auslaufmodell, alle sind auf der Suche nach Alternativen. Ein gut funktionierendes Pfandsystem ist da eine sehr gute Lösung.“ Neben der Vermeidung von Müll könnte dieses Mehrwegsystem auch als Werbeträger dienen, Silhouetten von Stadtsehenswürdigkeiten könnten auf dem Geschirr verewigt werden. „Wir arbeiten bereits sehr nachhaltig, haben bei uns im Haus schon jetzt einen Mehrweganteil von fast 95 Prozent. Aber jede weitere gute Idee ist immer zielführend und interessant“, merkt Turm-Geschäftsführer Kay Duberow an. In den kommenden Wochen will man als Stadt das Thema präsenter machen, wird darüber auch auf der Stadtseite im Internet informieren und langfristig ausloten, welche Möglichkeiten für Oranienburg möglich sind ein breitgefächertes Pfandsystem einzuführen.

Von Knut Hagedorn