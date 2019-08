Oranienburg

Nicht an, sondern auf die Decke brachte am Freitagnachmittag die Oranienburger Ortsgruppe der „ Fridays for Future“-Bewegung (FFF) rund 50 Jugendliche, Politiker und interessierte Bürger der Stadt auf dem Gelände am Skaterpark zu einem „ Picknick for Future“. Ausdrücklich vor dem Hintergrund der Landtagswahle...