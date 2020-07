Picknick in Weiß: Dieses Jahr nur im kleinen Kreis

Oranienburg

Eigentlich sollten am Mittwoch, 1. Juli 2020, im Schlosspark Oranienburg wieder Hunderte Menschen gemeinsam ein rauschendes Sommerfest feiern – wie jedes Jahr am ersten Mittwoch im Juli, ganz in Weiß. Doch kam Corona dazwischen, und die Tourismus und Kultur Oranienburg (TKO) gGmbH musste die Veranstaltung absagen. Ganz verzichten wollten die Damen von der TKO aber nicht und trafen sich zur "Mittagspause in Weiß" direkt hinterm Büro. Dort stießen sie – natürlich alkoholfrei – darauf an, dass in genau einem Jahr zwischen historischem Portal und Schlosspark-Teich wieder gemeinsam gefeiert werden kann. Mit Sicherheit scheint dann auch die Sonne. Die hätte in Oranienburgs größtem Garten am Mittwoch nämlich gefehlt, zumindest das ein kleiner Trost.

So wunderschön sah es zuletzt beim Picknick in Weiß im Schlosspark Oranienburg 2019 aus. Quelle: privat

