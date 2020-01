Oranienburg

Auf einen Pkw Honda CRV hatten es bisher unbekannte Täter am Dienstag (14. Januar) auf einem Parkplatz in der Breiten Straße in Oranienburg abgesehen. Wie Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord mitteilte, entwendeten sie das schwarze Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OHV – ZU 518 in der Zeit von 15 bis 22.50 Uhr. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 5000 Euro beziffert, das betreffende Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline