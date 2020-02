Pläne für den Fischerkiez

Oranienburg

Die Verwaltung soll einen externen Dienstleister mit einem moderierten Beteiligungsverfahren beauftragen, um ein Leitlinienkonzept für die Oranienburger Innenstadtentwicklung zu erstellen. Gemeint sind der Schlossvorplatz sowie der Fischerkiez. Einen diesbezüglichen überfraktionellen Antrag von CDU, Bündnisgrünen, SPD, Linke sowie Freie Wähler/Piraten empfahlen die Mitglieder des Bauausschusses den Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sitzung am Mittwochabend mit sechs Ja-Stimmen und fünf Enthaltungen einstimmig zur endgültigen Beschlussfassung. Der Abschlussbericht sei der Stadtverordnetenversammlung bis zum September nächsten Jahres vorzulegen. Etwaige Fördermöglichkeiten sollen in Anspruch genommen werden. Ziel des Beteiligungsverfahrens sind inhaltliche Leitlinien, welche die Grundlage für einen oder mehrere städtebauliche Ideenwettbewerbe legen. In diesen Prozess seien Bürgerschaft, Politik, Verwaltung sowie externe Fachleute einzubinden. Für die genannten Flächen soll eine Veränderungssperre gelten, bei möglichen Veräußerungen soll die Stadt ihr Vorkaufsrecht ausüben.

Baustadtrat Frank Oltersdorf ließ durchblicken, dass die Verwaltung einen anderen Weg wählen würde, sich aber natürlich an die Beschlusslage halten werde. Außerdem zeigte Stadtplanungsamtsleiter Christian Kielczynski in einem Vortrag die umfangreichen Entwicklungen seit 1711 und die Planungsschritte der letzten Jahre auf. „Sie müssen uns verstehen“, verteidigte Burkhard Wilde ( SPD) den Gemeinschaftsantrag: „Wir sind in den ganzen Jahren nie auf den Punkt gekommen.“ Jetzt sollten mal externe Fachleute eingebunden werden. „Zehn Jahre haben wir gehört, was nicht geht. Jetzt wollen wir mal hören, was geht“, so Wilde.

Von Helge Treichel