Platznot in Grundschulen und Hort: Schnelle Lösungen sind nicht in Sicht

Oranienburg

Es war ein sperriger Begriff, der im Sozialausschuss der Oranienburger Stadtverordneten Dienstagabend für teils heftige Diskussionen sorgte. Zur Sprache kam der soziale Infrastrukturplan für Kindertagesstätten und Schulen der Stadt Oranienburg und ihrer Ortsteile, den Anke Michelczak, Amtsleiterin für Bildung und Soziales, für die Jahre 2019 bis 2025 mit Perspektive bis zum Jahr 2030 präsentierte. Erstmals erstellt wurde das umfangreiche Datenwerk von der Stadt im Jahr 2016. Mit Hilfe teils komplizierter statistischer Berechnung unter Zuhilfenahme von Prognosedaten, aber auch tatsächlicher Erfahrungswerten der vergangenen Jahre wird der Bedarf von Plätzen im Kindergarten-, Grundschul- und Hortbereich ermittelt, um entsprechend reagieren zu können.

Platznot in Schmachtenhagen nun auch Thema im Sozialausschuss

In der Einwohnerfragestunde hatte zuvor bereits die Schmachtenhagenerin Jana Kotowenko, Vorsitzende des Kita-Elternbeirats Oberhavel, das Wort erhalten und mit einem ganz plastischen Beispiel auf die problematische Hortsituation an der Grundschule Schmachtenhagen hingewiesen. Michelczak entgegnete auf die Schilderungen Kotowenkos mit Zahlen. Der Hort befände sich nicht im unzulässigen Bereich, sondern einer rechtlich genehmigten Situation. Laut Michelczak liege seitens des Landesjugendamtes eine Genehmigung für 110 Hortplätze vor, die Perspektive liege bei 130 betreuten Kindern. Laut Jana Kotowenko würden derzeit 125 Mädchen und Jungen in dem Hort betreut, der einst für 69 Plätze errichtet wurde. Ein Teil der Kinder muss aufgrund der Platznot gegenwärtig in die Klassenräume ausweichen, was laut Eltern zu zahlreichen Problemen führt. „Wir haben das auf der Agenda“, sagte Michelczak. Tatsächlich wurde die Schaffung zusätzlicher Hortkapazitäten in Schmachtenhagen im Infrastrukturplan für das Schuljahr 2022/23 ergänzt. Die aktuelle Situation entschärft dies jedoch nicht. Der Ausschuss beschloss schließlich einen Vor-Ort-Termin von Verwaltung, Schule und Eltern in naher Zukunft, um die Problematik unter Inaugenscheinnahme vor Ort zu erörtern.

Tiefrote Zahlen im Grundschulbereich

Probleme bereitet dem Bildungsamt auch die Entwicklung der Bedarfszahlen im Grundschulbereich. Hier liegt der Fehlbedarf laut Michelczak teils im mittleren dreistelligen Bereich: „Hier haben wir tiefrote Zahlen.“ Um den Mangel zu mindern, arbeite die Stadt Oranienburg aktuell an einer vorübergehenden Zwischennutzung des Gebäudes der alten Comenius-Grundschule im Schlosspark mit Beginn des Schuljahrs 2022/23. Zudem werde parallel an einen neuen Standort im Innenstadtbereich gearbeitet. Sobald eine neue Grundschule gebaut sei, würde die Zwischenlösung wider vom Netz gehen, so Michelczak.

Der Sozialausschuss bestätigte den Infrastrukturplan am Ende einstimmig und sprach der Verwaltung zudem für die aufwendige Datenerhebung ein Lob aus.

Von Nadine Bieneck