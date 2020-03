Podiumsdiskussion im Oranienwerk

Oranienburg

Brandenburg hat ein Paritätsgesetz beschlossen, Deutschland wird seit bald 15 Jahren von einer Bundeskanzlerin regiert – was wollen die Frauen denn noch? Das, was ihnen zusteht! Wirkliche Gleichberechtigung von Männern und Frauen wie sie im Grundgesetz verankert ist, bedeutet nämlich auch: Frauen und Männer sollten entsprechend ihrer Bevölkerungsanteile in allen politischen Gremien vertreten sein. Das ist in Deutschland noch lange nicht der Fall: Nur ein knappes Drittel der Bundestagsabgeordneten etwa ist weiblich, Stadt- und Gemeinderäte sind bundesweit nur zu einem Viertel mit Frauen besetzt, und nur in knapp zehn Prozent der deutschen Städte und Gemeinden regiert eine Bürgermeisterin. Eine davon ist Ines Hübner in Velten, die einzige Bürgermeisterin Oberhavels.

Hübner gehört zu den Teilnehmer*innen einer Podiumsdiskussion im Rahmen der 30. Brandenburgischen Frauenwoche, zu der die grünen Landtagsabgeordneten Thomas von Gizycki und Heiner Klemp für Montag, 9. März, nach Oranienburg einladen. Außerdem auf dem Podium: Christiane Bonk (Gleichstellungsbeauftragte in Oranienburg), Julia Schmidt (Landesvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen), Carla Kniestedt und Thomas von Gizycki (Landtagsabgeordnete, Bündnis 90/Die Grünen). Die Moderation übernimmt Anne Schumacher, Sprecherin des Oberhaveler Kreisverbands von Bündnis 90/Die Grünen. Beginn ist im 19 Uhr in der Kaffeetante im Oranienwerk, Kremmener Straße 43, Oranienburg.

Eine Anmeldung per Mail unter buero.heiner.klemp@mdl.brandenburg.de erleichtert die Planung, ist aber keine Pflicht.

Von MAZonline