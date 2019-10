Oranienburg

Zu Pöbeleien und Schubsereien zwischen zwei Jugendgruppen kam es am frühen Sonnabendmorgen gegen 1.10 Uhr an der Star-Tankstelle an der Berliner Straße in Oranienburg. Nach Auskunft der Polizei hatten Zeugen die Beamten alarmiert, weil sich eine Person schlichtend in die Auseinandersetzung eingemischt hatte und laut Anruf geschlagen worden sei.

Daraufhin seien drei Streifenwagen sowie vier Mannschaftswagen der Bereitschaftspolizei zur genannten Tankstelle ausgerückt, bestätigt Dienstgruppenleiter Heiko Bettin auf Nachfrage. Die Beamten hätten 21 Personen vorgefunden, nach ersten Erkenntnissen alle mit deutscher Staatsbürgerschaft. Es habe sich aber herausgestellt, dass es zwar zu Pöbeleien und Schubsereien kam, nicht jedoch zu Schlägen oder Tritten. Deshalb sei lediglich eine Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen worden, betonte Bettin.

Um die Situation zu entschärfen, seien Platzverweise erteilt worden. Die Jugendlichen hätten sich darauf im Stadtgebiet verteilt und es sei wieder Ruhe eingekehrt, informierte Heiko Bettin.

Bereits am Freitagabend standen mehrere Kleinbusse der Bereitschaftspolizei auf dem Oranienburger Schlossplatz. Die Polizei hatte im Vorfeld bereits Vorkehrungen angekündigt, nachdem es am vergangenen Wochenende am Rande der Herbstkirmes am Schloss zu Schlägereien kam und rund 120 Beamte zum Einsatz kommen mussten. Unter anderem war für den Einsatz vor einer Woche Bereitschaftspolizei aus Berlin angefordert worden.

Von Helge Treichel