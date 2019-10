Poesie geboren in Oranienburg

Oranienburg

Wenn Solveig Klaus (43) abends im Bett liegt und die Gedanken kreisen, holt sie oft Block und Stift vom Nachttisch und macht sich Notizen. Denn abends kommen der Jung-Autorin aus Oranienburg die besten Ideen. Jetzt hat sie ihr erstes Buch im Selbstverlag herausgebracht. „Poesie - schwarz/weiß und in Farbe“ hat sie es genannt. Es kommt am 22. 10. 2019 auf den Markt (gibt’s ab November 2019 auch als Hörbuch).

37 Gedichte über Liebe und Schmerz und viel mehr

Enthalten sind 37 Gedichte wie „Bunter Blätterwirbel, froher Herbstgesang, rot, orange, gelb, braun, alle Wege entlang.“ Auch die bunten Illustrationen hat die Büro-Angestellte in Teilzeit selbst erstellt. „Beim Zeichnen kann ich total abspannen“, sagt Solveig Klaus, die auch auf Instragram Hunderte Fans haben soll und lieber auch unter diesem Pseudonym schreiben möchte.

Das Buch hat sie in fünf verschiedene Bereiche unterteilt wie „Jahreszeiten“, „Herzschmerz und Liebe“, „Experimentelles“ „Konkretes“, und „Alltägliches“.

„Mit dem Buch habe ich mir einen Traum erfüllt. Ich wollte schon als Kind ein Buch schreiben. Und als ich die Welt der Buchstaben und Worte entdeckt hatte, war ich am liebsten in der alten Bibliothek“, sagt Solveig Klaus, die eigentlich aus Aschersleben kommt und erst seit sechs Jahren in Oranienburg lebt.

Jede freie Minute wird zum Schreiben genutzt

„Ich arbeite eigentlich in Berlin. Doch in dieser hektischen Stadt wollte ich keine Familie gründen. Ich mag an Oranienburg das Beschauliche und die Nähe zur Natur.“ Oft sei ihre kleine Familie mit Partner und Kind am Lehnitzsee oder im Wald unterwegs. Pilze sammelt sie aber nicht. „Da kenn’ ich mich nicht so gut aus“, sagt Solveig Klaus.

Ihr nächster Buchheld ist ein Kommissar aus Oranienburg

Gerne würde sie nur noch vom Schreiben leben. Ihr nächstes Buch ist jedenfalls schon in Arbeit. „Darin geht es um einen Kommissar, der rund um Oranienburg ermittelt“, verrät sie schon mal. Jede freie Minute nutze sie, um zu schreiben. Und sobald ihre Tochter abends im Bett ist, holt Solveig Klaus wieder Stift und Block heraus – spätestens aber dann, wenn sie selbst zu Bett gegangen ist und die Gedanken kreisen.

Von Jeannette Hix