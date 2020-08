Politik fordert Kreisverkehr für Germendorf

Germendorf

Ortsvorsteher Olaf Bendin ( SPD) ist nicht gut zu sprechen auf den Landesbetrieb Straßenwesen. „Das war die reinste Verarsche“, sagt er unumwunden, als er als Vorsitzender des Bauausschusses in jüngster Sitzung am Mittwochabend die Hintergründe für Tagesordnungspunkt 6 erläutert: Darin ging es um einen Antrag des Ortsbeirates Germendorf, laut dem entweder die alte Brücke der Annahofer Straße wieder hergestellt oder an deren Stelle ersatzweise ein Kreisverkehr gebaut werden soll.

Brücke vor zehn Jahren ersatzlos abgerissen

Die Brücke über die Veltener Straße (L 172) war im Jahr 2010 auf Veranlassung des Landesbetriebes abgerissen worden, erläutert Bendin. Als Ersatz sei seinerzeit ein Kreisverkehr geplant und zugesagt gewesen. Baustadtrat Frank Oltersdorf und Ortsvorsteher Bendin hatten jedoch alternativ dafür geworben, auf einen Kreisel zu verzichten – im Tausch gegen einen Radweg nach Velten. Obwohl der Radweg für 2018 fest zugesagt war, wurde weder das eine noch das andere Projekt realisiert. Der Kreisverkehr wird nun gefordert, um den Straßenverkehr aus der Ortslage wieder auf die innerörtliche Umgehung der „Annahofer Straße“ zu leiten und so eine Entlastung der B 273 zu erreichen. Die Bundesstraße stoße mit ihrem enormen Verkehrsaufkommen zeitweise an die Kapazitätsgrenze, was immer wieder zu langen Verkehrsstaus führt, heißt es in der Beschlussbegründung. Zusätzlich wäre für die Einsätze von Rettungsdiensten ein schnellerer und kürzerer Weg gewährleistet, ebenso für die OVG. Und auch der Verkehrssituation am Tierpark wäre mit einer zweiten Ausfahrt gedient, so Bendin.

Sanierte Straße wird zur Sackgasse

Die Annahofer Straße war für 500 000 Euro saniert worden, als Germendorf noch eine selbstständige Gemeinde war. Durch den Brückenabriss sei eine vollkommen intakte Straße zur Sackgasse degradiert worden und werde nun gerne von Müllsündern missbraucht. Der Kreisverkehr würde die Annahofer Straße, die Veltener Straße (von und nach Germendorf) sowie die Straße zum Birkenwäldchen verbinden.

Die Ausschussmitglieder empfahlen den Antrag, für den sich Bürgermeister Laesicke ausdrücklich bedankte, einhellig den Stadtverordneten zur Beschlussfassung. „Notfalls sollte das auch mit einer Klage durchgesetzt werden“, heißt es im Antrag.

Von Helge Treichel