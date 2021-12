Polizei ermittelt: 95-jähriger Mann in Lehnitz tot aufgefunden

Lehnitz

In der Nacht zu Donnerstag hat sich ein tragischer Vorfall in Lehnitz ereignet. Wie die Pressestelle der Polizei in Neuruppin mitteilte, wurde ein 95-jähriger Mann tot im Adlerweg aufgefunden. „Ein Einwirken Dritter war nicht zu erkennen“, erklärte Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Suizid aus. Ein Notfallseelsorger kam zum Einsatz und kümmerte sich um die Angehörigen.

Wir berichten nur in Ausnahmefällen über Suizide, um keinen Anreiz für Nachahmung zu geben. Wenn Sie selbst depressiv sind, wenn sie Suizid-Gedanken plagen, dann kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge im Internet oder über die kostenlose Hotlines 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 oder 116 123. Die Deutsche Depressionshilfe ist in der Woche tagsüber unter 0800 / 33 44 533 zu erreichen.

Von MAZonline