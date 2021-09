Oranienburg

In der Nacht zu Donnerstag (16. September) war die Filiale der Sparkasse in der Bernauer Straße in Oranienburg das Ziel von bislang Unbekannten. „Sie versuchten, zwei rückwärtig gelegene Türen aufzubrechen“, berichtete Daniel Fischer, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord. In das Gebäude gelangten sie nach Polizeiangaben aber nicht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls.

