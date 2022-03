Polizei ermittelt in Oberhavel: Mehrere Motorräder gestohlen

Oberhavel

In der Nacht zu Dienstag (22. Februar) haben bislang Unbekannte zwei Motorräder der Marke KTM von einem Grundstück im Waschbärweg in Bärenklau gestohlen, welche unter einem Carport abgestellt waren. „Gegen 6 Uhr bemerkte der Eigentümer den Diebstahl und informierte die Polizei“, berichtete Polizeisprecherin Christin Knospe. Bei den beiden schwarzen Motorrädern handelt es sich um eine KTM 1290 Supderduke mit dem Kennzeichen B-AJ 91 und eine KTM Enduro mit dem amtlichen Kennzeichen B-QI 18. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 16 500 Euro.

Auch in Glienicke schlugen Motorraddiebe gleich zwei Mal zu. In der Zeit von Montag (21. März), 23.30 Uhr, bis Dienstag (22. März), 13 Uhr, stahlen sie ein im Kornblumenweg geparktes Motorrad der Marke Yamaha RE29. Nach dem rot-metallicfarbenen Fahrzeug im Wert von etwa 5000 Euro mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-HN 271 wird gefahndet.

Zudem schlugen die Diebe am Dienstag in der Zeit von 8 bis 16.25 Uhr in der Rosenstraße zu. Dort machten sie sich mit einem schwarzen Motorrad der Marke KTM 790 Duke aus dem Staub, welches am Straßenrand geparkt wurde. Auch hier hat die Polizei die Fahndung nach dem Motorrad mit dem Kennzeichen OHV-R 889 im Wert von rund 11 000 Euro eingeleitet.

Weitere Diebstahlsanzeige aus Oranienburg

Aus Oranienburg wurde der Polizei der Diebstahl einer Suzuki GSXR mit dem amtlichen Kennzeichen B-BP 23 angezeigt. Das Motorrad war in der Nacht zu Dienstag vor einem Grundstück in der Händelstraße geparkt und mit einem Felgenschloss gesichert worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich hier auf rund 5000 Euro. In allen angezeigten Fällen ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Von MAZonline