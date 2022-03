Polizei fahndet in Oranienburg: Einbrecher erbeuten Waffenschrank samt Inhalt

Oranienburg

Einbrecher sind am Mittwoch (2. Februar) in der Zeit von 6 bis 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Oranienburger Badstraße eingestiegen und haben dort alle Räume durchsucht. „Ein im Haus befindlicher Waffenschrank wurde aus seiner Verankerung gerissen und gestohlen“, berichtete Polizeisprecherin Christin Knospe.

In dem Schrank waren drei Waffen – zwei Pistolen und ein Revolver – gelagert, die auch ordnungsgemäß auf den Besitzer eingetragen waren. Die Munition sei wie vorgeschrieben extra aufbewahrt worden. Anderes wurde nach ersten Erkenntnissen nicht aus dem Haus gestohlen. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro, nach den Waffen wird gefahndet.

