Oranienburg

Klingel, Reflektoren, Licht und funktionierende Bremsen gehören zur Grundausstattung eines verkehrssicheren Fahrrades. Doch die Sicherheitseinrichtungen haben keinen Nutzen, wenn der Radfahrer auf der falschen Seite fährt. „Das ist leider noch immer ein großes Problem“, weiß Polizeihauptkommissar Sven-Eric Kusch zu berichten. Er ist gemeinsam mit vier weiteren Kollegen am Donnerstagmorgen am Oranienburger Fischerparkplatz, um die Radfahrer dort für genau dieses Problem zu sensibilisieren.

Rechtsfahrgebot ist vielen nicht bekannt

Es dauert auch gar nicht lange, bis seine Kollegen Thomas Kreutzmann und Jens Urack am gegenüberliegenden Fahrradladen das erste Mal eingreifen müssen. Dann geht es auch bei Jens Kusch und seiner Kollegin Carola Grimmer Schlag auf Schlag, als zwei junge Männer auf ihren Rädern die falsche Seite der Bernauer Straße befahren. Die 23 und 24 Jahre alten Radler zeigen sich einsichtig, nachdem sie über ihr Vergehen aufgeklärt wurden. „Ich wusste gar nicht, dass auch für Radfahrer ein Rechtsfahrgebot gilt“, gibt der Jüngere der beiden zu. Daher sei er auch erst einmal überfordert gewesen, als die Polizisten ihn anhielten.

Großes Verständnis bei Passanten

Bei den Passanten stoßen die Kontrollen auf großes Verständnis. Elfriede Tauschwitz, Inhaberin eines Taschenladens in der Bernauer Straße, befürwortet sogar noch häufigere Kontrollen. „Es dient doch der Sicherheit aller“, sagt sie und ergänzt, dass sie häufiger Radfahrer auf der falschen Seite sieht. „Oftmals fahren sie dann auch noch sehr zügig“, bedauert sie.

Durch den neuen, kürzlich in Kraft getretenen Bußgeldkatalog werden für das Fahren auf der falschen Straßenseite 20 Euro Verwarngeld fällig. Insgesamt werden von 9 bis 11 Uhr an diesem Tag acht Verwarngelder erhoben.

Thomas Kreutzmann (l.) und Jens Urack warten auf den nächsten „Falschfahrer“. Quelle: Enrico Kugler

Radlerin bei Unfall in Hennigsdorf verletzt

Der Hintergrund der Kontrollen ist ein trauriger. „Die Zahl der Unfälle, an denen Radfahrer beteiligt sind, steigt in letzter Zeit enorm an“, weiß Kusch zu berichten. Erst am Mittwoch wurde eine Radfahrerin in Hennigsdorf bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. „Sie befuhr den Radweg auf der Spandauer Allee entgegengesetzt der Fahrtrichtung“, wusste Lars Protz, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord, zu berichten. Ein Autofahrer, der aus der Pappelallee auf die Spandauer Allee auffahren wollte, übersah die 64-jährige Radlerin. „Sie erlitt beim Zusammenstoß Kopfverletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden“, so Protz weiter.

Weitere Kontrollen geplant

Schwerpunktmäßig führen die Beamten der Polizeiinspektion Oberhavel auch Fahrradkontrollen an Schulen durch. „Es ist teilweise schon bedauerlich, mit welchen Fahrrädern manche Eltern ihre Kinder auf die Straße lassen“, erklärt Carola Grimmer, während Polizeihauptkommissar Kusch eine 16-jährige Schülerin mündlich verwarnt und über die Gefahren ihres Verhaltens aufklärt. „Am Ende bleibt festzuhalten, dass wir diese Aktionen nicht machen, um Verwarngelder zu generieren“, erklärt Kusch abschließend. Viel wichtiger sei der präventive Effekt solcher Maßnahmen, das Erkennbarmachen von Gefahren. Die Beamten werden auch in den kommenden Wochen an verschiedenen Orten und Zeiten die Radfahrer im Auge behalten.

Von Stefanie Fechner