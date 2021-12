Polizei im Einsatz: Massenschlägerei im Skaterpark Oranienburg gemeldet

Mehrere Streifenwagen und auch Rettungswagen sind am frühen Dienstagabend zum Skaterpark in der Albert-Buchmann-Straße ausgerückt. Dort sollte es zu einer Massenschlägerei gekommen sein. Doch die Polizei konnte zügig Entwarnung geben.

Am Skaterpark in der Albert-Buchmann-Straße ist es am Dienstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. (Symbolbild) Quelle: Winkler