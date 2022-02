Polizei kontrolliert in Friedrichsthal: Drogentest reagiert positiv

Friedrichsthal

Polizeibeamte kontrollierten am Dienstag (1. Februar) gegen 9.45 Uhr einen 33-jährigen VW-Fahrer aus dem Landkreis Prignitz in der Friedrichsthaler Chaussee und führten dabei einen Drogenschnelltest durch, der positiv auf den Konsum von Cannabis reagierte. Dem Fahrer wurde in der Polizeiinspektion Oranienburg eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Verfahren gegen den 33-Jährigen wurde eingeleitet, ihm drohen 500 Euro Geldstraße, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Von MAZonline