Oranienburg

Eine Frau wurde am 9. August 2018 gegen 8.30 Uhr mit einem Krankentransport in ein Oranienburger Krankenhus gebracht. Auf dem Weg dorthin ging ihre Geldbörse verloren oder wurde entwendet. So gelangte ein bisher unbekannter Mann in den Besitz der darin befindlichen EC-Karte. Am selben und am darauffolgenden Tag hob der Unbekannte Geld vom Konto der Frau ab. Die Kriminalpolizei bittet nun darum, dass sich Zeugen in der Polizeiinspektion Oberhavel unter 03301/85 10 melden. Wer kann sachdienliche Hinweise zur Identifizierung des Mannes geben?

Der bisher unbekannte Mann hob an zwei Tagen Geld vom Konto der Frau hab. Quelle: Polizei Brandenburg

Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität des Mannes. Quelle: Polizei Brandenburg

Von MAZonline