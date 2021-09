Polizei vermutet verschwundenes Paket mit Schmuck in Oranienburg

Oranienburg

Eine 67-jährige Berlinerin gab am 15. März 2021 in einem Berliner Paketshop eine Lieferung auf, die für ein Auktionshaus in Thüringen bestimmt war. Die Frau versandte in dem Paket Schmuckstücke im Wert von ungefähr 1470 Euro, welche jedoch bei dem Empfänger nicht angekommen sind. Ermittlungen ergaben, dass das Paket in einem Verteilzentrum in Oranienburg eintraf. Danach verlor sich jedoch die Spur.

Zur Galerie Die Polizei sucht nach diesen Schmuckstücken.

Wer kann Hinweise zum Schmuck geben?

Die Polizei bittet Zeugen, die diese Schmuckstücke zum Kauf angeboten bekamen oder Hinweise zum Verbleib können, sich bei der Polizeiinspektion in Oranienburg unter der Telefonnummer 03301-8510 zu melden. Auch können Hinweise auf der Internetseite der Landespolizei Brandenburg gegeben werden.

Von MAZonline