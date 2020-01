Sommerfeld

Der Eigentümer eines Skoda Oktavia aus Sommerfeld stellte am Montagmorgen gegen 9 Uhr fest, dass sein PKW mit dem amtlichen Kennzeichen HVL-SC 700 von einem umfriedeten Grundstück im Schwarzen Weg gestohlen worden war. Die Tatzeit kann auf den Abend des vergangenen Sonntags, 17.30 Uhr bis Montag, 9 Uhr eingegrenzt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 13 000 Euro. Eine Fahndung nach dem verschwundenen Wagen wurde unverzüglich eingeleitet. Die Kriminaltechnik konnte vor Ort Spuren sichern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bergfeld : Firmenwagen und Container aufgebrochen

Im Zeitraum von Sonnabend, 28. Dezember, 12 Uhr, bis Montag, 30. Dezember, 10 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen durch das Aufschneiden eines Zaunes gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Parkstraße in Bergfeld. Anschließend entwendeten die Personen aus einem verschlossenen Firmenwagen sowie einem Container mehrere Motorsägen sowie ein Notstromaggregat. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 15 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung erfolgte durch Kriminaltechniker.

Nassenheide : Kümmerlinge aus Keller gestohlen

Unbekannte sind im Zeitraum vom 28. Dezember, 12 Uhr, bis 30. Dezember, 11.30 Uhr, in einen Kellerraum des Dorfgemeinschaftshauses Am Dorfanger in Nassenheide eingebrochen. Dabei entwendeten die Täter nach ersten Angaben Alkohol – eine Kiste mit Kümmerlingen.Die Polizei ermittelt.

Glienicke /Nordbahn: Einbruch in Wohnhaus – nichts entwendet

Unbekannte Personen haben sich in der Zeit von Montagmittag, 11 Uhr, bis Montagabend, 19 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Alten Schildower Straße in Glienicke/Nordbahn verschafft. Dabei kletterten die Täter auf eine Leiter an ein Fenster und hebelten dies mit einem unbekannten Werkzeug auf. Anschließend gelangten sie ins Objekt und durchwühlten mehrere Schränke. Augenscheinlich wurden die Täter dann durch einen Nachbarn gestört, denn sie entwendeten nichts. Die Kriminaltechnik konnte vor Ort Spuren sichern.

Summt: Pkw kollidiert mit einem Wildschwein

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw Mercedes und einem Wildschwein kam es am frühen Montagmorgen gegen 4.20 Uhr auf der Landesstraße 21 zwischen Zühlslake und Summt. Dabei verendete das Wildschwein am Unglücksort. Der Pkw war nach dem Zusammenstoß weiterhin fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Oranienburg : Alkoholfahrt gestoppt

Bei einer am 1. Januar 2020 um 2.10 Uhr durchgeführten Kontrolle eines 32-Jährigen, der mit seinem Pkw Nissan Wagen auf der A 10 zwischen dem Autobahndreieck Oranienburg und der Autobahnanschlussstelle Birkenwerder in Richtung Autobahndreieck Pankow unterwegs war, wurde bei dem Fahrer Alkoholgenuss festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab 0,67 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Von MAZonline