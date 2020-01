Fürstenberg

In der Nacht zum 1. Januar 2020 gegen 4.25 Uhr gerieten auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Brandenburger Straße in Fürstenberg mehrere Müllsäcke, Pappe und abgelagerte Weihnachtsbäume auf einer Laderampe in Brand. Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Fürstenberg konnten die Flammen schnell löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 300 Euro beziffert.

Oranienburg : Briefkasten total zerstört

In der Silvesternacht beschädigten bisher Unbekannte in der Straße Zum Bahnhof in Oranienburg offenbar mit Pyrotechnik einen Briefkasten der Deutschen Post. Dieser wurde derart beschädigt, dass er nun unbrauchbar ist. Postsendungen oder Reste davon konnten nicht festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Hohen Neuendorf : Fußgängerin von Pkw erfasst

Ein 51-jähriger Fahrer eines Pkw Opel erfasste am Mittwoch gegen 1.25 Uhr mit seinem Wagen beim Befahren der Karl-Marx-Straße in Hohen Neuendorf eine 32-jährige Fußgängerin. Diese kam zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Bötzow : Pkw gerät in den Gegenverkehr – drei Verletzte

Ein 78-jähriger Mann befuhr am 1. Januar gegen 17.20 Uhr mit seinem Pkw Mitsubishi die Veltener Straße aus Richtung Schönwalde kommend. In einer Rechtskurve in der Gemarkung Bötzow verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegen kommenden Pkw VW und einem Opel. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Veltener Straße war während der Unfallaufnahme für die Dauer von etwa 90 Minuten gesperrt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.

Glienicke /Nordbahn: Versuchter Wohnungseinbruch

Unbekannte Personen verschafften sich in der Nacht zum 30. Dezember 2019 durch das Übersteigen eines etwa 80 Zentimeter hohen Maschendrahtzaunes unberechtigten Zugang zu mindestens vier Grundstücken in der Einfamilienhaussiedlung im Glienicker Sanddornweg. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Lediglich ein Schrank auf einer der dortigen Terrassen wurde durch die unbekannten Personen geöffnet und in Augenschein genommen.

Oranienburg : Thuja-Hecke in Flammen

Auf einem unbebauten Grundstück in der Straße Am Kanal in Oranienburg geriet am 1. Januar 2020 gegen 0.15 Uhr eine etwa 20 Meter lange Thuja-Hecke in Brand. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand durch Pyrotechnik verursacht. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Dannenwalde : Wildwechsel mit Folgen

Eine 34-jährige Fahrzeugführerin fuhr am Donnerstag gegen 7.50 Uhr mit ihrem Pkw Renault auf der B 96 aus Richtung Dannenwalde in Richtung Fürstenberg, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Reh verletzt am Straßenrand liegen blieb und durch einen Jagdrevierpächter von seinem Leid erlöst werden musste. Der Pkw blieb weiterhin fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Von MAZonline