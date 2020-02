Oranienburg

Unbekannte Täter haben am Samstagabend vier Papiercontainer in der Bernauer Straße in Oranienburg entzündet. Das Feuer griff auf einen angrenzenden Kleidercontainer über, welcher ebenfalls beschädigt wurde. Der um 23.30 Uhr festgestellte Brand konnte zeitnah durch die freiwilligen Feuerwehren von Oranienburg gelöscht werden. Dennoch brannten die Papiercontainer vollständig nieder. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Kriminalpolizei nahm zur Sachbeschädigung die Ermittlungen auf.

Hennigsdorf : Radfahrer stürzt mit 1,94 Promille

Ein 78-jähriger Radfahrer ist aufgrund von Alkoholkonsum am Sonnabendnachmittag in der Ruppiner Straße in Hennigsdorf gestürzt. Dabei verletzte er sich im Gesicht und musste im Oberhavelklinikum Hennigsdorf ärztlich versorgt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,94 Promille.

Velten: 74-Jähriger missachtet Vorfahrtsregel

Am Sonnabend gegen 9.35 Uhr missachtete ein 74-jähriger Citroen-Fahrer aus Richtung Velten kommend am Kreisverkehr der L 172 Veltener Straße zur Ausfahrt in Richtung Leegebruch die Vorfahrt einer 44-jährigen Opel-Fahrerin und kollidierte mit dieser. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 2500 Euro, beide Pkw blieben fahrbereit. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Oranienburg : Mehrere Wohnungseinbrüche

Bisher unbekannte Täter brachen am frühen Freitagabend in der Zeit von 17 bis 19 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Chausseestraße in Sachsenhausen ein, indem sie ein rückwärtiges Fenster aufhebelten. Im Haus wurden dann alle Räumlichkeiten betreten und durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nicht bekannt. Ebenso versuchten unbekannte Täter gegen 17.35 Uhr in der Sachsenhausener Straße in Oranienburg durch Aufhebeln eines Fensters in eine Wohnung zu gelangen, wobei sie von der anwesenden Bewohnerin gestört wurden. Im Weiteren verschafften sich unbekannte Täter in der Rungestraße in Oranienburg durch Eintreten der Eingangstür Zutritt zu einer Wohnung, durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten Wertgegenstände sowie Bargeld. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. An allen drei Tatorten konnten Spuren gesichert werden. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Oranienburg : Anwohner schießt mit Schreckschusswaffe

Am Sonntagmorgen bemerkte ein Anwohner im Petscheltweg in Oranienburg drei unberechtigte Personen auf seinem Grundstück, welche sich an seinem offenstehenden Pkw zu schaffen machten und eine Werkzeugkiste entwenden wollten. Der Anwohner holte seine Schreckschusswaffe und schoss mehrfach in die Luft. Die drei polizeibekannten Tatverdächtigen im Alter von 18 und 19 Jahren flüchteten daraufhin vom Tatort, wobei zwei von ihnen wenig später durch alarmierte Polizeibeamte im Nahbereich festgestellt werden konnten. Der dritte Tatverdächtige war von den Schüssen derart irritiert, dass er sich wenig später im verängstigten Zustand selbst bei der Polizei meldete. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und versuchten Diebstahl aufgenommen.

Schildow : In Einfamilienhäuser eingebrochen

In der Zeit von Freitag, 9.45 Uhr, bis Sonnabend, 15 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter durch gewaltsames Aufhebeln des Küchenfensters in ein Einfamilienhaus in der Marienstraße in Schildow ein, durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Die Hausbesitzer befanden sich zu dieser Zeit im Urlaub. Ebenso gelangten unbekannte Täter bis Samstagabend durch Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Kleisstraße in Schildow und entwendeten nach dem Durchsuchen aller Räume Bargeld. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Durch Beamte der Kriminaltechnik konnten an beiden Tatorten Spuren gesichert werden, wobei die Kriminalpolizei zu den Wohnungseinbruchdiebstählen die Ermittlungen aufnahm.

