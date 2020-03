Sachsenhausen

Ein in der Sachsenhausener Urbanstraße abgestellter Mercedes Sprinter wurde in der Zeit von Freitag (6. März) bis Montag (9. März) gewaltsam von Unbekannten geöffnet. Aus dem Fahrzeuginneren wurden unter anderem Werkzeuge und ein Werkzeugkoffer entwendet. Die Besitzerin meldete den Schaden am Montagmorgen, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Von MAZonline