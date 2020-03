Oberhavel

Die weiteren aktuellen Polizeimeldungen aus Oberhavel gibt es nachfolgend im Überblick:

Gransee : Fahrkartenautomat beschädigt

Ein auf dem Granseer Bahnhofsgelände stehender Fahrkartenautomat wurde am Montag (2. März) in den frühen Morgenstunden von Unbekannten beschädigt. An Bargeld oder Fahrkartenrohlinge gelangten die Täter nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Hennigsdorf : Radfahrer verletzt

Ein 75-jähriger Radfahrer wurde am Montag (2. März) gegen 7.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ruppiner Chaussee verletzt. Er überquerte mit seinem Fahrrad die Querungshilfe am Kreisverkehr. Dabei wurde er zunächst von einem den Kreisel verlassenden Fahrzeug vorgelassen. Offenbar übersah der Senior allerdings einen Audi, der gerade in den Kreisverkehr einfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Radler und dem Fahrzeug. Der Radfahrer musste in einem Rettungswagen behandelt werden. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 450 Euro beziffert.

Birkenwerder : Ladendieb im Baumarkt

Ein 59-jähriger Mann wurde am Montagmorgen (2. März) gegen 8 Uhr durch Baumarktpersonal beim Diebstahl von mehreren Gegenständen (unter anderem ein Schleifgitter und ein USB-Adapter) im Wert von etwa 39 Euro erwischt und nach kurzer Flucht im Markt bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festgehalten. Der Mann ist bereits wegen einem ähnlich gelagerten Sachverhalt polizeilich bekannt. Er bekam ein Hausverbot, außerdem wurde gegen ihn eine Anzeige wegen Ladendiebstahls gefertigt.

Leegebruch / Glienicke : Verstärkte Kontrollmaßnahmen

Sowohl am Freitag als auch am Sonnabend führte die Polizei in den Abendstunden mit Mitarbeitern des jeweiligen Ordnungsamtes verstärkt Kontrollen an beliebten Treffpunkten von Jugendlichen in Oranienburg, Leegebruch, Glienicke und Hohen Neuendorf durch. Insgesamt konnten an allen Treffpunkten mehrere Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz und Betäubungsmittelgesetz festgestellt und vor Ort geahndet werden. Auf Grund der erheblichen Verschmutzung des Spielplatzes in Leegebruch wurden den sich dort aufhaltenden Jugendlichen ein Platzverweis erteilt. Während der Kontrolle kam es zu keinen nennenswerten Störungen.

Fürstenberg : Gewässerverunreinigung

Durch die Kreisleitstelle wurde am Sonnabendvormittag (29. Februar) eine Gewässerverunreinigung von fünf Metern Länge und einem Meter Breite in der Priesterhavel gemeldet. Durch die Feuerwehr wurde die Schließung des angrenzenden Wehres veranlasst und somit eine Ausbreitung der Flüssigkeit in den Schwedtsee verhindert. Die ausgetretene Substanz konnte vor Ort nicht näher bestimmt werden. Hinweise auf den Verursacher oder die Ursache konnten nicht erlangt werden. Während des Einsatzes löste sich die Substanz langsam auf.

Von MAZonline