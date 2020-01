Oberhavel

Hennigsdorf : Diebstahl aus gewerblicher Einrichtung

Unbekannte Personen suchten von Sonnabend (4. Januar), 16.30 Uhr, bis Montag (6. Januar), 7.20 Uhr das Gelände einer gewerblichen Einrichtung in der Veltener Straße in Hennigsdorf auf. In weiterer Folge brachen sie gewaltsam in zwei unmittelbar am Hauptgebäude angrenzende Garagen ein. Aus den Garagen, welche zur Lagerung von Fahrzeugzubehörteilen dienen, entwendeten sie mehrere Reifensätze und Altbatterien. Es entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von etwa 2.800 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zühlsdorf : Diebstahl am Wohnwagen

Montagvormittag (6. Januar) gegen 10:45 Uhr konnte auf einem Parkplatz in Zühlsdorf am dortigen Briesewanderweg von zwei im Streifendienst tätigen Polizeibeamten beobachtet werden, wie sich zwei unbekannte männliche Personen an einem dort abgestellten Wohnanhänger zu schaffen machten. Die beiden 54-Jährigen waren gerade dabei, Anbauteile vom Wohnwagen zu demontieren. Benutzt wurde dabei diverses Werkzeug, welches sie mitführten. Des Weiteren befanden sich bereits weitere abmontierte Teile des Wohnwagens im mitgeführtem PKW der beiden Personen. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Wohnwagen bereits mit einem roten Entsorgungsaufkleber des Landkreises Oberhavel versehen war und dort unberechtigt entsorgt wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hennigsdorf : Versuchter Diebstahl eines Pkw

Unbekannte Personen suchten am vergangenen Wochenende das teils umfriedete Gelände vom einem Autohaus in der Veltener Straße in Hennigsdorf auf. Sie schlugen von einem der dort abgestellten, neuwertigen, nicht zugelassenen Pkw Renault Clio die hintere linke Seitenscheibe ein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Oranienburg : Einbruch in Praxis

Montagmittag (6. Januar) meldeten sich Mitarbeiter einer Arztpraxis in einem Geschäftshaus in der Robert-Koch-Straße bei der Polizei und informierten zu einem Einbruch. Unbekannte hatten sich Zutritt verschafft und mehrere Schränke und Spinde aufgebrochen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf etwa 100 Euro geschätzt.

