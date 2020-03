Oberhavel

Die weiteren aktuellen Polizeimeldungen aus Oberhavel gibt es nachfolgend im Überblick:

Glienicke /Nordbahn: Toyota entwendet

Ein am Fahrbahnrand in der Straße Am Kiesgrund abgestellter Toyota Auris ist in der Zeit von Sonntag, 14 Uhr bis Montag (9. März), 7.45 Uhr offenbar entwendet worden. Der Besitzer wollte den Wagen in der Farbe kupfer-metallic mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-CH 72 am Montagmorgen wieder nutzen, fand ihn jedoch nicht mehr am Abstellort. Nach dem Pkw wird gefahndet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

Oranienburg : Tapeten und Teppiche

Eine 71-jährige Frau erhielt am Freitagnachmittag (6. März) mittags einen Telefonanruf von einem unbekannten Mann, der sich als Mitarbeiter einer Firma vorstellte. Der Mann gab an, dass der Ehemann der 71-Jährigen Tapeten und Teppiche bestellt hätte, die nun geliefert werden würden. Dazu solle die Frau jedoch 150 Euro bezahlen. Die Seniorin lehnte ab und legte auf. Kurze Zeit später meldete sich erneut ein unbekannter Mann am Telefon, der sich jedoch als Beamter des Landeskriminalamtes vorstellte. Er erkundigte sich nach dem vorherigen Anruf. Die Frau beendete das Telefonat und meldete sich bei der Polizei.

Schmachtenhagen : Bargeld aus Supermarkt entwendet

Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in der Oranienburger Chaussee in Schmachtenhagen. Dort entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Der Einbruch wurde in der Nacht zu Montag (9. März) gegen 3.30 Uhr festgestellt. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Sachsenhausen : Transporter aufgebrochen

Über das Wochenende wurde in Mercedes Sprinter, welcher in der Sachsenhausener Urbanstraße stand, durch bisher unbekannte Personen aufgebrochen und daraus diverse Werkzeuge entwendet. Die Täter hatten ein Loch in die rechte Schiebetür des Transporters gebohrt und somit das Fahrzeug öffnen können. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Löwenberger Land: Unfall mit Reh

Am Montagmorgen (9. März) gegen 6 Uhr befuhr der Fahrer eines Seat Ibiza die Ortsverbindungsstraße zwischen Großmutz und Glambeck, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Trotz sofortiger Bremsung konnte der Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Tier erlag am Unfallort seinen Verletzungen. Am Fahrzeug, welches fahrbereit blieb, entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden von etwa 4000 Euro. Der zuständige Jagdpächter war vor Ort.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline