Oranienburg

In der Nacht von Freitag zum Sonnabend, zwischen 1.50 Uhr und 2.05 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Am Heidering in Oranienburg durch das Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu einem dort ansässigen Motorradhandel. Es wurden drei Krafträder der Marke Husqvarna entwendet. Der Gesamtschaden beträgt 22 600 Euro. Durch die Kriminalpolizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/8510 entgegen.

Oranienburg : Teile eines Minibaggers entwendet

Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 8. August bis zum 10. August, 9 Uhr, in der Hubertusstraße in Oranienburg diverse Teile eines Minibaggers, welcher sich vor einem Wohnhaus auf einem Anhänger befand, entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 2500 Euro. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Hohen Neuendorf : Elektrowerkzeuge verschwunden

Im Zeitraum vom Sonnabend, 13 Uhr, bis Sonntag, 2 Uhr, öffneten unbekannte Täter in der Ruhwaldstraße in Hohen Neuendorf durch Schlossstechen die Tür eines dort abgestellten Kleintransporters. In weiterer Folge wurden aus dem Innern des Wagens diverse Elektrowerkzeuge entwendet. Der Gesamtschaden beträgt 8000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Oberhavel : Nissan gerät in den Gegenverkehr und kollidiert mit Audi

Ein Pkw Nissan wollte am Sonnabend auf der Landesstraße 21 an einem parkenden Pkw vorbeifahren. Dabei kam die Fahrzeugführerin auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw Audi zusammen. Ein während der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der 60-jährigen Verursacherin 2,47 Promille. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt 8000 Euro.

Von MAZonline