Oberhavel

Das sind die Meldungen der Polizei aus Oberhavel von Donnerstag, 4. Juni 2020.

Oranienburg : Autofahrerin unter Schock

Im Kuhbrückenweg in Oranienburg beachtete am Mittwoch gegen 16.50 Uhr eine 62-Jährige aus Oberhavel offenbar nicht die Vorfahrt und fuhr mit einem Nissan in die Einmündung zur Thaerstraße ein. Dabei kollidierte der Wagen mit einem Pkw Ford, der von einer 72-jährigen Berlinerin geführt wurde. Diese erlitt einen Schock und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ca. 16.000 Euro Sachschaden.

Anzeige

Klein-Mutz: Wegen Reh gestürzt

Ein Rehkitz wechselte am Mittwoch gegen 21.45 Uhr offenbar über die Kreisstraße zwischen Klein Mutz und Bergsdorf. Ein 50-jähriger Berliner, der die Straße gerade mit einem Yamaha-Krad befuhr, konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Eine sofortige medizinische Versorgung lehnte er ab. Das Tier verendete. Am Motorrad entstand etwa 1.000 Euro Sachschaden.

Weitere MAZ+ Artikel

Oberhavel : Auseinandersetzung im Heim

Ein 28-jähriger Sudanese geriet am Mittwochabend gegen 21.35 Uhr mit einem 27-jährigen Sudanesen in einer Flüchtlingsunterkunft in Streit, da man gemeinsam ein Zimmer bewohne und unterschiedlicher Konfession war. Der Streit gipfelte in einer Drohung des 28-Jährigen gegen seinen Mitbewohner. Durch hinzugerufene Beamte der Polizeiinspektion Oberhavel wurde eine Anzeige wegen Bedrohung aufgenommen und anschließend wurde der 27-Jährige in einem anderen Zimmer untergebracht und so der Konflikt beseitigt.

Oberhavel : Auf Spielplatz gedroht

Ein 55-jähriger Oberhaveler befand sich am Mittwoch gegen 18.30 Uhr an einem Spielplatz und fühlte sich dort von einem 30-jährigen und 25-jährigen Syrer gestört, so dass er beiden Syrern drohte. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung trennten sich die Parteien. Eine Anzeige wegen Bedrohung wurde aufgenommen.

Zehdenick : Auf Baustelle randaliert

Am Mittwoch gegen 9 Uhr stellten Bauarbeiter in der Marianne-Grunthal-Straße in Zehdenick fest, dass durch unbekannte Täter mehrere Schallschutzplatten beschädigt worden waren. Bei Verlassen der Baustelle am Dienstag gegen 16 Uhr waren diese noch unbeschädigt. Die entstandene Schadenshöhe wird mit ca. 500 Euro angegeben.

Von MAZonline