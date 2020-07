Polizeieinsatz im Wald bei Lehnitz: 27 Platzverweise und sechs Anzeigen

Lehnitz

Die Besatzung eines Streifenwagens wurde am Freitag (17. Juli) gegen 21.17 Uhr von einem Zeugen angesprochen, der eine Ansammlung von etwa 100 Personen in einem Waldgebiet bei Lehnitz meldete. „Vor Ort konnten die Beamten etwa 30 Personen feststellen, von denen einige bei Eintreffen der Polizei sogleich die Flucht ergriffen“, erläuterte Lars Protz, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord.

Von den 27 noch angetroffenen Personen, darunter 13 Erwachsene, zwölf Jugendliche und zwei Kinder, wurden die Personalien aufgenommen. In drei Fällen stellten die Einsatzkräfte der Polizei geringe Mengen Betäubungsmittel sicher, eine weitere Person führte einen Teleskopschlagstock mit sich. „Während der Maßnahmen versuchte ein 20-Jähriger, Kollegen der Bereitschaftspolizei anzugreifen“, erklärte der Pressesprecher weiter. Auch bei der folgenden Fixierung wehrte sich der junge Mann, so dass er schlussendlich zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wurde. „Bei seiner Durchsuchung fand man zwei Banknoten Falschgeld“, informierte Lars Protz.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde die zuständige Forstbehörde über den Vorfall informiert. “Diese wird den Sachverhalt auch noch in eigener Zuständigkeit prüfen“, hieß es weiter aus der Pressestelle. Warum sich die Gruppe in dem Waldstück aufhielt, ist noch nicht abschließend geklärt. „Der Zeuge sprach von einer Party“, erklärte Lars Protz. Dies ist nun aber Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Bilanz des Abends sind nun 27 ausgesprochene Platzverweise, drei Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, eine Anzeige wegen Inverkehrbringens von Falschgeld und eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Von MAZonline