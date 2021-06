Polizeieinsatz in Oranienburg eskaliert

Oranienburg

Am Dienstag (1. Juni) suchten Polizeibeamte einen 33-jährigen Oberhaveler gegen 2.30 Uhr in einer Wohnung in der Ganseer Straße in Oranienburg auf, um ihn wegen einer begangenen Bedrohung zu belehren und eine Gefährderansprache mit ihm durchzuführen. Im Zuge dessen geriet der Mann offenbar in einen psychischen Ausnahmezustand, beschädigte Einrichtungsgegenstände und warf diese umher.

Rettungskräfte bringen 33-Jährigen ins Krankenhaus

Zu Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam, woraufhin dieser sich wehrte. Letztlich brachten Rettungskräfte den 33-Jährigen in einem Krankenhaus unter. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Von MAZonline