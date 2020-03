Oranienburg

Wie Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord auf Nachfrage der MAZ mitteilte, sucht die Polizei seit dem Mittwochabend (4. März) nach einem 78-jährigen Oranienburger. Der demente und orientierungslose Mann hatte laut Polizeiangaben sein Wohnhaus, welches er gemeinsam mit seiner Frau bewohnt, am Mittwoch gegen 19.15 verlassen und ist seitdem nicht wieder zurückgekehrt. Wie Dörte Röhrs weiter mitteilte wurde der Mann in der Vergangenheit bereits häufiger als vermisst gemeldet. Bisher wurde er immer im Oranienburger Stadtgebiet aufgefunden oder kehrte von selbst nach Hause zurück.

Am Donnerstagmittag war auch ein Polizeihubschrauber über Oranienburg im Einsatz, um nach dem Vermissten zu suchen. Auch am Boden sind Einsatzkräfte unterwegs. Wie eine Leserin, die nach dem Vermissten befragt wurde mitteilte, soll der Gesuchte etwa 1,80 Meter groß sein, graues Haar und einen Schnurrbart haben. Außerdem soll er in Badelatschen unterwegs sein.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter 03301/85 10 entgegen.

Von MAZonline