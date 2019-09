Hennigsdorf

Am Freitagmorgen (13. September) gegen 9.20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Pkw BMW in der Hennigsdorfer Fontanestraße. Der 47-jährige Fahrzeugführer legte den Beamten seinen russischen Führerschein vor. Da der Mann jedoch schon seit Jahren in Deutschland wohnt, hätte er diesen in einen deutschen Führerschein umschreiben und dementsprechend anerkennen lassen müssen. Somit liegt ein Fahren ohne Fahrerlaubnis vor und er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Von MAZonline