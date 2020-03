Oberhavel

Am Wochenende hatte die Polizei wieder allerhand zu tun. Hier kommt der Überblick 13. bis 15. März 2020.

Birkenwerder: Fahrzeugteile abgebaut

Am Freitagabend, in der Zeit von 17.45 Uhr bis 18 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Lagerhalle in der Havelstraße in Birkenwerder. In dieser Halle sind mehrere abgemeldete Pkw untergestellt, wobei von einem Pkw verschiedene Fahrzeugteile entwendet wurden. Die Sachschadenshöhe ist momentan unbekannt. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Oranienburg: Außenbordmotor entwendet

In der Zeit vom 7. März 2020, 16 Uhr bis 13. März 2020, 16 Uhr, haben unbekannte Täter im Bereich des Louise-Henrietten-Stegs in Oranienburg einen 60 PS Außenbordmotor der Marke Suzuki entwendet, welcher sich auf einem Trailer eines umfriedeten Grundstücks befand. Der Schaden beträgt 1000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

K6512: Wildunfall

Am Samstagvormittag fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Pkw Porsche auf der K6512 von Grieben in Fahrtrichtung Glambeck, als plötzlich ein Reh die Straße wechselte. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß. Am Porsche entstand ein Sachschaden von 10000 Euro. Das Reh verendete vor Ort.

Von MAZonline