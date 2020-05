Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel finden Sie nachfolgend im Überblick.

Schildow : Scheibe beschädigt

Über das Wochenende wurde mittels eines Pflastersteins eine Schaufensterscheibe eines Supermarktes in der Hauptstraße beschädigt. In der Scheibe entstand ein kleines Loch. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Der Schaden liegt bei etwa 600 Euro.

Stechlin : Unfall mit Frischling

Am Sonntagabend (10. Mai) gegen 18:55 Uhr befuhr ein 31-jähriger VW Fahrer die L15 in Richtung Fürsterberg aus Richtung Stechlin kommend, als plötzlich ein Frischling die Fahrbahn querte. Trotz Gefahrenbremsung konnte der Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der Frischling verendete am Unfallort, am Fahrzeug entstand im Stoßstangenbereich ein Schaden von etwa 200 Euro.

Oranienburg : Falscher BKA-Mitarbeiter

Ein 77-jähriger Oranienburger bekam am Sonntag (10. Mai) um 21Uhr ein Telefonat von einem vermeintlichen BKA-Mitarbeiter. Der Anrufer hinterfragte die Vermögensverhältnisse. Nachdem der 77-Jährige keine weiteren Angaben machte, wurde aufgelegt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Nassenheide : Haftbefehle erlassen

Gegen die vier am Donnerstag (7. Mai) vorläufig festgenommenen Männer wurden Freitag (8. Mai) durch die Staatsanwaltschaft Haftbefehle beantragt. Am späten Nachmittag erließ ein Richter die Haftbefehle. Die vier wurden in Justizvollzugsanstalten überstellt.,

Von MAZonline