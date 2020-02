Oberhavel

Hennigsdorf : Ladendieb erwischt

Zu einem Diebstahl kam es am Mittwochnachmittag in einer Drogerie in Hennigsdorf. Ein 82-jähriger Mann entwendete im Hygieneartikelbereich einen verpackten Penisring und verließ den Kassenbereich, ohne diesen zu bezahlen. Gegen den Rentner wird nun polizeilich ermittelt.

Hennigsdorf : Unverzollte Zigaretten aufgefunden

Als am Mittwochnachmittag ein bisher Unbekannter in der Hennigsdorfer Seilerstraße einen Streifenwagen der Polizei erblicktem flüchtete er und ließ dabei zwei Reisetaschen zurück. Die Beamten kontrollierten den Inhalt und stellten über zehn unverzollte, aus dem Ausland stammende Zigarettenstangen fest. Die Zigaretten wurden beschlagnahmt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Glienicke / Nordbahn : Drei Jugendliche beim Kiffen erwischt

Am Mittwochmittag gegen 14 Uhr wurden drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren in er Schönfließer Straße dabei erwischt, wie sie vermutlich Cannabis konsumierten. Es konnten geringe Mengen Betäubungsmittel, ein Joint und ein sogenannter Grinder festgestellt werden. Die Substanzen und das Zubehör wurden sichergestellt, die drei Jugendlichen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie wird nun polizeilich ermittelt.

Oranienburg : Gegen den Gartenzaun gefahren

Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reichte am Mittwochmittag für einen Unfall. Die 68-jährige Fahrerin eines Toyota lenkte ihren Wagen in der Röntgenstraße gegen den Gartenzaun eines Grundstückes, der dabei stark beschädigt wurde. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 7000 Euro beziffert.

Oberkrämer: Lagerhalle aufgebrochen

Eine Lagerhalle im Ziegenkruger Weg im Ortsteil Marwitz wurde in der Zeit von Montag, 10. Februar bis Mittwoch, 12. Februar von bislang unbekannten Tätern gewaltsam geöffnet. Aus der Halle, die sich auf einem Betriebsgelände befindet, wurden etwa 300 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Gransee : Am Kreisverkehr aufgefahren

Am Kreisverkehr in der Templiner Straße bemerkte ein 54-jähriger Fahrer eines Peugeot gegen 14.40 Uhr einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Audi offenbar zu spät und fuhr auf diesen auf. Die 36-jährige Fahrerin des Audi wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden von etwa 2000 Euro.

