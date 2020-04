Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel vom 20. April gibt es nachfolgend im Überblick:

Oranienburg : Brennender Baumstamm

Ein teilweise verrotteter Baumstamm wurde am Freitagnachmittag (17. April) durch Unbekannte in der Krebststraße in Oranienburg in Brand gesetzt. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr löschten den Brand. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bislang keine Angaben vor.

Anzeige

Kremmen : Falscher Bankmitarbeiter gaukelt Geldgewinn vor

Ein 81-jähriger Kremmener erhielt am Donnerstag (16. April) einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Dieser eröffnete dem Senior, dass er mehrere zehntausend Euro gewonnen hätte. Um das Geld zu erhalten, sollte der 81-Jährige seine Kontodaten bestätigen und 4000 Euro für Gebühren überweisen. Der Mann hinterfragte die Sache bei seiner wirklichen Bank, wobei sich dann herausstellte, dass es sich bei dem Anruf offenbar um einen Betrugsversuch handelte. Daraufhin erstattete der Kremmener eine Strafanzeige bei der Polizei.

Weitere MAZ+ Artikel

Zehdenick : Schlägerei in Gaststätte

Ein 26-jährige Eritreer fuhr am Sonnabend (18. April) gegen 19.30 Uhr mit einem Fahrrad zu einer Gaststätte in der Dammhaststraße in Zehdenick und wurde dort von einer 28-jährigen deutschen Frau mit ausländerfeindlichen Worten beschimpft. Daraufhin begann ein Streitgespräch, woraufhin der Mann die Frau geschlagen haben soll. Nun solidarisierte sich laut Polizei ein 26-jähriger Deutscher mit der 28-Jährigen und beide gingen körperlich auf den Eritreer los, der sich daraufhin zur Wehr setzte. Der Eritreer und der 26-Jährige wurden verletzt und mussten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hohen Neuendorf : Kein Abstand und dann noch Hitlergruß skandiert

Polizeibeamte stellten am Freitag (17. April) gegen 19.30 Uhr auf einer Parkbank in der Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf vier Personen fest, die gegen die Vorschriften der Eindämmungsverordnung verstießen, da sie sich zu dicht kamen. Die Beamten kontrollierten die Personen, wobei ein 25-Jähriger den Hitlergruß in Richtung der Polizisten zeigte. Der Mann war deutlich alkoholisiert. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Allen vier Personen wurde zudem ein Platzverweis ausgesprochen, welchem sie auch nachkamen.

Hohen Neuendorf : Waldboden in Flammen

Ein aufmerksamer Zeuge informierte am Sonnabendnachmittag (18. April) die Rettungskräfte über einen Brand in einem Waldstück nahe der Friedensallee in Borgsdorf. Dort brannten etwa 60 Quadratmeter Waldboden eines Kiefernwaldes. Kriminaltechniker untersuchten den Brandort, die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 250 Euro geschätzt.

Hohen Neuendorf : Pkw-Fahrerin übersieht Radlerin

Eine 44-jährige Ford-Fahrerin war am Sonnabend (18. April) gegen 10.45 Uhr auf der Veltener Straße in Hohen Neuendorf unterwegs. Dabei beachtete sie offenbar eine vorfahrtberechtigte 53-jährige Radfahrerin auf der Hennigsdorfer Straße nicht ausreichend und stieß mit dieser zusammen. Die Radlerin wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Erkenntnissen insgesamt ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Oranienburg : Kollision mit Reh

Eine 50-jährige Pkw Mercedes-Fahrerin befuhr am Sonnabendabend (18. April) die L29 aus Stolzenhagen kommend in Richtung Zehlendorf. Kurz vor dem Ortseingang Zehlendorf rannte ein Reh über die Fahrbahn und kollidierte mit dem Wagen der Frau. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin leicht verletzt und musste vor Ort im Rettungswagen behandelt werden. An dem Wagen entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Kremmen : Verwirrt durch den Gartenzaun gefahren

Ein Zeuge informierte am Sonnabend (18. April) gegen 22.35 Uhr die Polizei über einen in Sommerfeld im Löwenberger Weg am Straßenrand stehenden, offenbar geistig verwirrten Mann. Dieser würde seit mehreren Stunden dort nur in Unterwäsche bekleidet an einem Pkw stehen. Auf das Ansprechen reagierte die Person nur mit wirren Äußerungen. Bis zum Eintreffen der Polizei und des Rettungswagens versuchte der Mann, mit seinem Pkw loszufahren, verlor aber die Kontrolle über das Fahrzeug, rammte einen massiven Zaun, durchbrach diesen und fuhr auf ein Grundstück. Ein hinzugerufener Notarzt wies den 84-Jährigen in eine Klinik ein. Durch den Unfall entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von rund 12000 Euro. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Gransee : Heckenpflanzen entwendet

Aus einem abgegrenzten Bereich eines Verbrauchermarktes in der Templiner Straße in Gransee wurden zwischen Sonnabendnachmittag (18. April) bis Montagmorgen durch bislang unbekannte Täter 45 Töpfe mit Thuja-Pflanzen entwendet. Der Bereich war mit einem Bauzaun und Schlössern gesichert. Laut ersten Erkenntnissen wird der entstandene Sachschaden auf rund 202 Euro beziffert.

Velten: Fischwilderei im Anglerweg

Am Sonnabend (18. April) zur Mittagszeit wurde der Polizei bekannt, dass im Veltener Anglerweg zwei Personen eine Reuse mit einem Schlauchboot in das dort angrenzende Gewässer gestellt hätten. Durch Beamte der Wasserschutzpolizei konnte die benannte Reuse und das zum Aufstellen verwendete Schlauchboot ausfindig gemacht und sichergestellt werden. Die Tatverdächtigen konnten jedoch laut Polizei nicht bekannt gemacht werden.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline