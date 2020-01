Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel vom 22. Januar finden Sie hier im Überblick:

Oranienburg : Handy aus Telefonladen entwendet

Aus einem Telefongeschäft in der Bernauer Straße entwendeten am Dienstag bisher unbekannte Personen in der Zeit von 12 bis 16 Uhr ein Handy der Marke Iphone 8, welches als Vorführhandy diente. Der Wert des Handys liegt bei etwa 499 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Oranienburg : Fahren unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 22-jähriger BMW Fahrer Dienstagnacht gegen 23:30 Uhr in der Berliner Straße in Oranienburg positiv auf Amphetamine getestet. Zudem konnte beim 19-jährigen Beifahrer eine geringe Menge cannabisähnlicher Substanz fest- und sichergestellt werden. Der Fahrer wurde zur Blutentnahme in die Polizeiinspektion Oberhavel gebracht, die Weiterfahrt wurde ihm in der Folge untersagt. Gegen beide Personen wird nun polizeilich ermittelt.

Zehdenick : Pkw gegen Rehwild

Auf der L214 kam es am Dienstag gegen 17:05 Uhr zwischen Neuhof und Burgwall zu einem Verkehrsunfall. Der 45-jährige Fahrer des VW Caddy kollidierte dabei frontal mit einem die Fahrbahn querendem Reh. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Der PKW blieb weiterhin fahrbereit, es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro.

Zehdenick : Vorfahrtsunfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 15 Uhr in Zehdenick, Grüner Weg. Die 52-jährige Fahrerin eines Pkw Kia fuhr von einem Grundstück auf die Fahrbahn und übersah beim Abbiegen die vorfahrtberechtigte 35-jährige Fahrerin eines Pkw Opel. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Von MAZonline