Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel vom 23. April 2020 gibt es nachfolgend im Überblick:

Hennigsdorf : Zeuge beobachtet Einbruch in Kleintransporter

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Mittwochaben gegen 21.35 Uhr in Hennigsdorf drei Personen, die in der Voltastraße die Heckscheibe eines Ford Kleintransportes einschlugen. Aus dem Ford entwendeten sie diverse Elektrowerkzeuge. Anschließend flüchteten sie mit einem silberfarbenen Van. Der Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 8000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Großwoltersdorf : Kollision mit Baum auf der L222

Eine 78-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 10.15 Uhr die Landesstraße 222. Am Abzweig Zernikow kam sie nach rechts von der Straße ab und kollidierte anschließend mit einem Baum. Ein zur Unterstützung angeforderter Rettungshubschrauber wurde im Verlauf der Unfallbergung nicht benötigt, die 78-Jährige wurde zur Beobachtung jedoch in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der durch den Unfall entstandene Sachschaden auf rund 5000 Euro.

Oranienburg : Auffahrunfall am Kreisel

Im Kreisverkehr in der Walther-Bothe-Straße kam es Mittwochnachmittag gegen 16.16 Uhr nahe der DEKRA zu einem Unfall, nachdem ein VW-Fahrer vermutlich aus Unaufmerksamkeit auf einen BMW fuhr. An beiden Fahrzeugen, die trotz der Kollision fahrbereit blieben, entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von rund 7000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

